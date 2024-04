Vrána v reprezentaci: Cítím se nejlíp za rok a půl. Smlouvu teď neřeším

Pokaždé když dorazil posílit Česko na velký turnaj, čekaly se od něj góly, dynamické bruslení, příval energie. Jenže Jakub Vrána ani jednou očekávání nenaplnil, trenéři si s ním v podstatě nevěděli rady. Letos to zkusí znova. Je prý jiný. Natěšený, plný chuti, respektu a pokory. V úterý vpodvečer si s Rulíkovým souborem poprvé zatrénoval.

Po pěti letech jste zpátky v Bratislavě, kde jste reprezentoval na MS. Vracejí se vzpomínky?

„Nějaké tady určitě mám. Jsem rád, že jsem dostal šanci sem přijet a zabojovat o šanci. Tu příležitost chci využít. Před posledními dvěma zápasy na farmě mi volal Petr Nedvěd. Už jsme neměli moc nadějí na play off. Urychlil jsem mítinky, abych se mohl co nejdřív připojit k týmu. Mistrovství v Česku je pro hráče velká událost. Ale pro mě je důležitý každý šampionát. První trénink byl svižný.“

Manažer Petr Nedvěd v zimě prohlásil, že se s vámi spíš nepočítá. Co se změnilo za pár měsíců?

„Přes sezonu jsme spolu nekomunikovali. Teď se mě zeptal, jestli je šance, abych přijel. Řekl jsem, že rád a hned. Šel jsem za generálním manažerem s tím, že máme sraz už v úterý. Po posledním utkání jsem mohl odletět.“

V národním týmu jste dva roky nebyl. Jaké pro vás byly?

„Něčím jsem si prošel. Ale posunul jsem se v životě dál a koukám dopředu.“¨

Předchozí tři velké reprezentační akce vám úplně nesedly. Kde se ve vás bere chuť zkusit to znova?

„Věřím, že v sobě mám potenciál, a že můžu týmu dát hodně. Je jenom na mně, jak to na ledě ukážu. Na to se soustředím nejvíc. První trénink byl svižný, snažím se do toho dostat co nejdřív a hned se zapojit do systému.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou...

Trenér Radim Rulík prohlásil, že jste odsun z NHL na farmu uchopil správným způsobem. Má pravdu?

„Samozřejmě, že jsem farmu v plánu úplně neměl. Ale někdy se člověk musí postavit realitě. Hokej si užívám, ať hraju na farmě nebo kdekoliv. Byl jsem v týmu s mladšími kluky, snažil jsem se jim pomáhat svými zkušenostmi. Ono to udělá i radost. Svůj čas jsem si tam užíval. Nyní je přede mnou nová příležitost.“

Prošel jste za mořem ještě v průběhu předchozího angažmá v Detroitu asistenčním programem. Můžete říct konkrétněji, o co šlo?

„Je to hodně osobní věc, teď bych se k tomu nechtěl vyjadřovat. Jednoho dne si spolu můžeme sednout a trošku víc se otevřít. Fyzicky i psychicky jsem se za poslední rok a půl asi necítil líp. Asistenční program pro mě určitě měl smysl. Cítím se dobře a jsem připravený hrát.“

V lajně máte Davida Tomáška a Filipa Chlapíka. Slušní spoluhráči, co?

„David měl výbornou sezonu. Dát pětadvacet gólů v SHL (švédská liga) není vůbec jednoduché. Hrál jsem v ní a vím, jak je defenzivní. Ukázal, že je střelec a umí i tvořit. I Chlápa vstřelil dost branek. Můžeme si spolu vytvářet hodně šancí.“

V zámoří vám končí smlouva. Jaké máte další plány?

„To je věc, kterou momentálně neřeším. Uvidíme, jaké nabídky přijdou v létě.“

Mohl byste se vrátit do extraligy? Třeba do Pardubic?

(úsměv) „Jo takhle. Na to nedokážu odpovědět.“