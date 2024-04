Přísní Švýcaři. Největší talent (19) nesmí dva roky do repre, protože...

V České republice je v nemilosti mnoha fanoušků Pavel Zacha. Bojovali i o to, aby kvůli svým omluvenkám v minulých letech už nebyl povoláván do národního týmu. To ovšem trenér Radim Rulík vyloučil a s jeho službami počítá, pokud Boston vypadne v prvním kole play off NHL. Jiný názor má ovšem švýcarský hokejový svaz. Nejtalentovanější obránce země Lian Bichsel dvakrát odmítl pozvánku a nyní byl potrestán na dva roky.

Obránci Lianu Bichselovi je stále teprve 19 let a v roce 2022 byl draftován z celkového 18. místa týmem Dallas Stars. Mezi skauty, kteří doporučili vedení klubu, aby švýcarského mladíka draftovalo, patřil i Jiří Hrdina.

Urostlý bek si však nyní neprochází nejsnadnějším obdobím. Vyslechl si přísný verdikt od svazu. Obdržel zákaz reprezentovat svoji zemi na dva roky. Pokud v průběhu trestu nedojde k jeho zmírnění, nevyužije Švýcarsko služeb Bichsela ani na olympiádě, ani na domácím mistrovství světa v roce 2026.

Prospekt Dallasu Stars přitom od svých 15 let jezdil pravidelně na mezinárodní turnaje. Prošel všemi mládežnickými kategoriemi, zúčastnil se také MS do 18 i 20 let.

Dvakrát ale pozvánku odmítl. V obou případech se jednalo o šampionát dvacítek. Poprvé to bylo v sezoně 2021/22, podruhé se tak stalo v aktuálním ročníku. A právě na posledním turnaji měl Bichsel patřit ke klíčovým hráčům týmu a být jeho lídrem. Vedení svazu jeho odmítnutí bralo nelibě.

Údajně nejvíce za tento zákaz lobboval Patrick Fischer, hlavní trenér Švýcarska. Což není překvapením. Sám Fischer měl v národním mužstvu zavést toto pravidlo. Dvakrát odmítneš? Dostaneš stop na dva roky. Podobným procesem si prošli už například i Denis Malgin, Dean Kukam či Fabrice Herzog.

Výjimku neudělal ani v případě nejtalentovanějšího beka své země. „Nebylo by to fér vůči ostatním hráčům,“ nechal se slyšet Patrick Fischer.

Reakce fanoušků? Většina z nich je na straně Liana Bichsela. Jednak nejsou příliš spokojení s Fischerem, který koučuje národní tým už od roku 2015, a zároveň vědí, že Švýcarsko teď moc lepších obránců nemá. Nemluvě o turnajích v následujících dvou letech, kdy by měl Bichsel učinit další výkonnostní progres.

A že odmítl v sezoně 21/22? S tím fanoušci nemají sebemenší problém. Vedení Švýcarska dalo Lianu Bichselovi najevo, že mu nemůže zaručit místo v základní sestavě na turnaji. Mladík dal tedy přednost minutám v klubu. Tehdy hájil barvy Leksands IF, za které si připsal i první zápasy v nejvyšší švédské soutěži.

„Není to příjemné být takto zmiňovaný v médiích. Ale jsem ještě mladý a šancí bude dost. Je to rozhodnutí trenéra, jestli mě povolá, nebo ne. Já jsem v pohodě, přijmu jakékoliv rozhodnutí. Nemám k tomu víc co říci,“ uvedl Lian Bichsel pro švédský portál Expressen.

V současném ročníku odehrál 16 utkání v AHL na farmě Dallasu. V prosinci byl poslán na hostování do švédského Rögle BK, kde nastoupil k 29 utkáním s bilancí 2+2 a dalších 12 zápasů přidal v play off (1+5). Po skončení sezony se vrátí do Texasu, který právě hraje play off v AHL.