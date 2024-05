Rulíkovi napoví turnaj v Brně: čeká ale na várku z NHL. Kdo bojuje o místo?

V bráně není co řešit, tři brankáři z NHL přijeli, aby v téhle sestavě odchytali šampionát. Hotovo. Gudas je v tuhle chvíli jasné hlavní eso české defenzivy, Rutta je otřískaný Chicagem, Tampou, Pittsburghem, má dva Stanley Cupy, za mořem rozjel velmi slušnou kariéru, kvalitní pravák dozadu. Jiříček? Pokud ho generální manažer Petr Nedvěd opravdu získá, byl by nejkreativnějším bekem týmu, taky musí jet. Vepředu taky není co řešit, Zohorna je velký a na svoji výšku velmi pohyblivý, Sedláka, Noska i Kämpfa (pokud dorazí) použijete na jakémkoliv místě v sestavě. Hodí se, že dovedou hrát křídlo i centra. Od Kubalíka s Palátem čekáte, že se v národním týmu rozstřílí. Dovedete si představit, že by hráči z téhle sestavy mohli mít i horší turnaj v Brně, a stejně pojedou.

Tohle je skupina, která má k nominaci hodně blízko. Komu vyjde turnaj v Brně, bez debat se dostane na soupisku pro MS. Kundrátek s Košťálkem mají šanci už jen proto, že jsou praváci. Vystrčit by ale jednoho z nich mohl David Špaček, pokud teď zazáří. Ticháček měl v extralize životní sezonu, stačí na ni dát razítko i teď. Ostatní beci přinášejí zkušenost, na turnaji si je určitě dovedete představit. Hráči v útoku? Některá jména tady budou bojovat mezi sebou. Vidíte tady esa pro první dvě formace. Tomášek by klidně mohl být elitním centrem, když chytne lauf, to samé Sedlák. Ale zároveň platí, že když Vrána, Zadina nebo Červenka neukážou přínos hrát v TOP 9, nominace se může obejít bez někoho z nich. Jde ale o kvalitní skupinu, kdo ukáže nejlepší formu, jede na MS.

Boj o místo

Obránci: Jan Ščotka (Kometa), David Špaček (Iowa/AHL) a Libor Zábranský (Ässät/Finsko)

Útočníci: Ondřej Beránek (K. Vary), Filip Chlapík (Sparta), Petr Kodýtek (Ilves/Finsko), Jáchym Kondelík (Č. Budějovice), Michal Kovařčík (Kärpät/Finsko), Ondřej Kovařčík (Č. Budějovice), Pavel Kousal (Sparta), Radan Lenc (HV71/Švédsko) a Michael Špaček (Ženeva/Švýcarsko)

Samozřejmě se může stát, že někdo z trojice beků na turnaj vyskočí. Stačí dva super zápasy v Brně, které trenérům zamotají pořádně hlavu a jízdenka do Prahy je jejich. Ale bylo by to překvapení, kdyby si zahráli na MS. Michael Špaček není hráč pro čtvrtou formaci, tam se nehodí. V téhle skupině je proto, že bude mít hodně těžké, aby vyskočil do elitních ofenzivních útoků. Na druhou stranu, někdo ze zmíněné party na turnaj patrně pojede, vždycky se najde hráč v laufu, který ostatní převalí na momentální formu. Mohl by to být Kondelík, jeden z Kovařčíků, nebo dokonce oba. Kodýtek reprezentační akce objíždí tak dlouho, že byste mu i přáli, aby to konečně vyšlo na MS. Lenc i Beránek by mohli mířit do čtvrté formace, tam se může rozhodovat mezi nimi a Kondelíkem.