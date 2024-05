Vejmelka součástí příběhu. Arizona se mění na Utah: Z pouště jdeme do hor

Neměníte klub, ale vlastně měníte. Brankář Karel Vejmelka je součástí organizace, která se musí přestěhovat. Arizona je na tahu do Utahu. Musí! Klub se v rámci NHL stěhuje poprvé od roku 2011, kdy se Atlanta přesunula do Winnipegu. Bývalí Coyotes jsou týmem budoucnosti, český brankář je jeho pevnou součástí. Oprýskaná organizace se začne blýskat. Bude u toho. „Super, když jste součástí něčeho nového,“ těší se.

Větší rozdíl to asi ani být nemůže. Poušť a kaktusy se mění za hory. Když Karel Vejmelka chytal za Arizonu doma v Glendale, hrálo se v nadmořské výšce 350 metrů nad mořem. Salt Lake City, kam se přesune jeho tým od nové sezony je o tisíc metrů výš. Kraťasy necháte ve skříni, sháníte péřovky. „Jo, něco si budu muset asi přikoupit,“ usměje se brankář.

Majitel Coyotes Alex Meruelo dotáhl všechno do extrému, kdy jeho tým hrál NHL v hale pro 4 600 diváků. Ano, bizár. Ale NHL ho tolerovala, protože klub v oblasti hodně chtěla. Bylo jedno, že organizace prodělávala, velký trh ligu hodně lákal. V Salt Lake City na tým čeká aréna s kapacitou 20 tisíc míst, kde hrají Utah Jazz NBA.

Město Glendale nepovolilo výstavbu nové haly, Meruelo situaci vyřešit nedokázal. Plán B? Nakonec ho měla liga. Stěhujete se! V první půlce dubna přiletěla zpráva, že z Arizony bude Utah, hotovo. Špatný hospodář Meruelo nicméně vydělal balík, inkasoval za licenci přes miliardu dolarů a příslib, že pokud se v oblasti podaří vyřešit novou halu, NHL se vrátí zpátky.

Arizona se znovu nedostala do play off, díky tomu Vejmelka mohl potřetí v řadě vyrazit na světový šampionát. Ovšem i když klub dál nakupuje „mrtvé duše“, hráče, kteří už si NHL patrně nezahrají, ale dostane se aspoň na platovou podlahu, měl asi nejsilnější kádr za poslední roky. Mluvilo se o tom, že nejistá budoucnost na mužstvo působila natolik, že nehrálo tak dobře, jak by mohlo. „To jsou jen spekulace,“ odmítl Vejmelka.

„Talent máme obrovský, ale zase jsme pořád hodně mladý tým, kluci zkušenosti stále sbírají. Takže sezona nebyla tak stabilní, jak bychom si představovali,“ dal svůj pohled na klub. „Ale závěr jsme silný měli, bylo vidět, že potenciál máme a rozhodně je na čem stavět. Jsem zvědavý, jak se bude všechno vyvíjet dál,“ doplnil. Hlavní hvězdou je pětadvacetiletý Clayton Keller, na draftu klub získal budoucí hvězdu NHL Logana Colleyho (19 let). Dost vysokých voleb má i v příštích letech.

Článek pokračuje pod grafikou

Teď už ale bude hráče lákat do Salt Lake City. Organizace bez budoucnosti najednou dostává smysl. Ovšem v Arizoně se hokej docela dobře chytil. Na hranicích s Mexikem vznikají kluziště. Z oblasti pochází například hvězda Toronta Auston Matthews. „Škoda to rozhodně je. Postupně se tam postavilo hodně mladých týmů, v Arizoně vyrůstají talentovaní hráči. Město potenciál určitě má, věřím, že se tam jednou NHL vrátí,“ říká i Vejmelka. Ale současně vidíte, jak se hodně těší na nové prostředí: „Teď je potřeba se dívat dopředu a naší budoucností je Utah. Bude super být součástí něčeho, co se tvoří.“

Gólmanská dvojice je jasná. Český brankář a Connor Ingram. Kanaďana si klub stáhl v minulé sezoně z wiaveru, když ho nepotřeboval Nashville. Nejdřív se zdálo, že bude hlavně krýt záda Vejmelkovi, který pro sebe urval pozici jedničky. Jako nováček odchytal 52 zápasů, v ročníku 2022/23 šel na 50 utkání.

Ale teď se role otočily. Víc prostoru měl Ingram a Vejmelka měl s 38 zápasy své nejchudší období v NHL. „Neměl jsem nic jistého ani v předešlých letech,“ neviděl se český reprezentant jako hlavní eso Arizony ani v minulých sezonách. „Connor měl formu, chytal výborně. Já si musel pak počkat zase na chvilku, kdy se mu přestane tolik dařit. Během sezony se to vyvíjelo, že jsme se začínali střídat. Končilo to tak, že jsme se točili po zápase. Mám z toho dobrý pocit,“ končil sezonu v pravidelném vytížení.

Posledních 10 zápasů končil Vejmelka s úspěšností 90,3 % zákrokrů, Ingram měl 89,3 %. Oba mají smlouvu i na příští sezonu, takže na sebe obléknou dres Utahu.

Jenom... Nikdo ještě neví, jak se klub bude jmenovat. „Nemám vůbec tušení,“ zavrtěl hlavou brankář. Návrhů běhá po sociálních sítích hodně. Klub by se mohl jmenovat Yetis, nebo třeba Golden Eagles, což by byl návrat ke značce z let 1969-1994. „Opravdu jsem hodně zvědavý a těším se, až se to dozvíme,“ zůstává v napětí i Vejmelka. Žádné insiderské informace tady nemá.

Zásadní zpráva pro něj a další hráče je ovšem tohle: „Je tam skvělý majitel, který měl o NHL dlouhodobě zájem. Touží vybudovat silný tým hned od začátku.“ Novým vlastníkem je Ryan Smith, který vlastní i zmíněný klub NBA Utah Jazz. V horách začne pro tým, skládaný původně do pouště, nová éra.

Teď se Vejmelka ale soustředí na jinou šichtu. Je jedním ze tří brankářů z NHL, které vzal Radim Rulík po doporučení kouče brankářů Ondřeje Pavelce na turnaj do Brna. Nejspíš ve složení Karel Vejmelka, Petr Mrázek a Lukáš Dostál vyrazí i na MS v Praze.

„Ano, je to konkurence,“ přikývl Vejmelka. „Současně musíme být ale parťáci, pomáhat si navzájem, fungovat v našem malém týmu. Bude to šlapat, všichni se známe dobře, tady nečekám problém,“ věří brankář, který končil sezonu v Arizoně a začne v Utahu. Chytat by měl v Brně o víkendu.