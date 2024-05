Šok pro Okuliara! Z Hradce jde do NHL, ale na MS ho Slováci nevzali

Okuliar „nepřežil“ škrty před finální fází přípravy. Stejně jako obránci Martin Bučko, Patrik Bačik a útočníci Alex Tamáši a Andrej Kollár. Na soupisku se naopak nově dostali finalisté českého play off Libor Hudáček, Viliam Čacho a Marko Daňo z Třince a obránce Peter Čerešňák z Pardubic.

Ze zámoří do týmu míří avizované posily do obrany Martin Fehérváry a Patrik Koch, plus útočník Juraj Slafkovský. Útočník Miloš Kelemen se k týmu připojí až při odjezdu do Ostravy.

Vyřazení šikovného Olivera Okuliara se nečekalo. Dvě sezony byl výraznou oporou Mountfieldu HK, před rokem klubu výrazně pomohl ke stříbrným medailím. Za 117 zápasů v české extralize nasbíral 88 bodů. V tomto ročníku byl nejlepším střelcem i nejlépe bodujícím hráčem klubu (24+21). Na korunku krále ligových střelců mu chyběly pouze dvě trefy.

Anketa Získají čeští hokejisté na domácím MS 2024 medaili? ANO NE

Faktem je, že v play off tentokrát Okuliar nebyl, na rozdíl od stříbrné sezony (18/ 3+9), tak vidět. Z osmi zápasů měl jen 2 body (0+2), Mountfield ve čtvrtfinále nestačil na Pardubice. I tak se jeho vyřazení nečekalo. V sezoně za Slovensko naskočil do 13 zápasů, pomohl týmu 11 body (6+5). Před mistrovstvím světa odložil i myšlenky na NHL. Plně se soustředil na šampionát.

„Za podpis v NHL jsem rád, ale teď jsem v reprezentaci a tohle je budoucnost,“ říkal Okuliar slovenským novinářům na kempu národního týmu. „Proto se k NHL nebudu vyjadřovat.“ O zájmu ze zámoří se mluvilo už před rokem, teď ho na ročník 2024/25 podepsala Florida.

„Oliver je dynamický útočník, jehož ofenzivní hra se během působení v Evropě výrazně zlepšila. Jsme nadšení, že uvidíme jeho další růst při návratu do Severní Ameriky,“ citoval klubový web generálního manažera Billa Zita.

Okuliar v zámoří odehrál dvě sezony, v letech 2018-20 nastupoval v kanadských juniorkách za Sherbrooke Phoenix (QMJHL, 66/ 14+28) a Lethbridge Hurricanes (WHL, 55/ 33+35), v draftu si ho však nikdo nevybral. Odchovanec Trenčína se vrátil do Evropy, hrál pak za Liptovský Mikuláš, Trenčín, finskou SaiPu a Hradec Králové.

Na mistrovství světa měl ve slovenském dresu premiéru před rokem v Rize (6/ 0+1). Další zatím nepřidá. Na sraz do Bratislavy, kde se slovenský tým v úterní generálce utká s USA, nepokračuje.

„Velmi nás to mrzí, rozhodování bylo velmi těžké, jde o kvalitní hokejisty,“ řekl pro hockeyslovakia.sk ke škrtům v sestavě asistent Peter Frühauf. Zrovna Okuliara zná coby jeden z trenérů Hradce Králové velmi dobře. „Bohužel, soupisku nedokážeme nafouknout. Tento rok to klukům nevyšlo, ale pevně věříme, že je uvidíme v národním týmu v budoucnosti znovu. I na mistrovství světa.“

K týmu se připojí už i jeho největší hvězda – talentovaný útočník Juraj Slafkovský. Jednička draftu 2022 měla dorazit už minulý týden, ale v zámoří ho na doporučení klubového lékaře Montrealu zdrželo drobné zranění. „Jsme přesvědčení, že proti Spojeným státům už bude hrát. Sestavu budeme řešit v den zápasu, ale Jurajovo jméno je v našich plánech,“ odkryl Frühauf. „Už se budeme snažit postavit do hry nejsilnější možný tým.“

Po zápase s Američany pustí slovenští trenéři do světa finální nominaci pro mistrovství světa.

AKTUÁLNÍ SESTAVA SLOVENSKA

Brankáři: Samuel Hlavaj (Plzeň), Stanislav Škorvánek (Michalovce), Matej Tomek (Litvínov)

Obránci: Peter Čerešňák (Pardubice), Martin Feherváry (Washington Capitals), František Gajdoš (Nitra), Andrej Golian (Slovan Bratislava), Mário Grman (Vítkovice), Michal Ivan (Liberec), Patrik Koch (Arizona Coyotes/Tucson Roadrunners), Šimon Nemec (New Jersey Devils), Rayen Petrovický (Trenčín)

Útočníci: Peter Cehlárik, Marek Hrivík (oba Leksand), Lukáš Cingel (Kometa), Viliam Čacho, Marko Daňo a Libor Hudáček (všichni Třinec), Martin Faško-Rudáš (Liberec), Andrej Kudrna a Matúš Sukeľ (oba Litvínov), Róbert Lantoši (Mladá Boleslav), Martin Pospíšil (Calgary Flames), Pavol Regenda (Anaheim Ducks/San Diego Gulls), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens), Samuel Takáč (Slovan Bratislava), Tomáš Tatar (Seattle Kraken)