Čeho se národní tým před MS vzdal: srdcař, univerzál i „zabrždění“ střelci

Filip Zadina (San Jose/NHL)

V jednom jediném zápase, kdy mu dal Rulík šanci, působil po měsíci bez zápasu nerozehraně. Na druhou stranu jste u něj viděli snahu hrnout všechno do branky. Každý puk do ohně, nezašmudlat nic u mantinelu, to je jeho hokej. Je běžné odehrát na EHT tři zápasy, zvládl by je, pravděpodobně by se zlepšoval. Že neměl dobrý ročník a trefil v NHL jen 13 gólů? Dominik Kubalík dal 11.