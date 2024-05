Mladá esa na MS: slovenský klenot, Bedard i jeho nástupce či Will Smith

Které mladíky se vyplatí sledovat při mistrovství světa v Praze a Ostravě? • FOTO: Koláž iSport.cz Někteří už nastupují v NHL, jiné velká zkouška teprve čeká. Jedno ovšem mají společné – očekávání ohromné hokejové budoucnosti. Na mistrovství světa v Praze a Ostravě se ukáže několik zatraceně zajímavých mladých tváří, které budou fanoušci s obdivem sledovat. Už teď předvedou mistrovské kousky, jaké chtějí postupně pilovat k dokonalosti a na nejvyšší úrovni s nimi vládnout. Kdo z talentů se tedy chystá na český šampionát? Dozvíte se v textu iSport.cz.

Connor Bedard Kanada

centr

18 let

Chicago (NHL) V podstatě hotová superstar. Od loňského draftu hlavní tvář Blackhawks, teď extrémně poutavý prvek kanadského výběru. V nováčkovské sezoně za Chicago napočítal 61 bodů v 68 zápasech, hlasitě si řekl o Calder Trophy pro nejschopnějšího zelenáče. Čtrnáct startů mu sebralo zranění čelisti, ale pak se vrátil snad v ještě drtivější formě. „Chceme dát gól Petru Mrázkovi,“ vzkázal diamant Hawks klubovému spoluhráči v brance českého týmu.

Macklin Celebrini Kanada

centr

17 let

Bostonská univerzita (NCAA) Přebírá štafetu po reprezentačním kolegovi Bedardovi. Jasně, to on by měl v létě na draftu vystoupat na samotný vrchol. Zástupce proslulé NCAA se z Bostonské univerzity vydal do Prahy, aby ještě před dovršením plnoletosti sebral světové zlato. Na rozdíl od ostatních spoluhráčů si pivo v hospodě neobjedná. Zato předvede bleskové přechody středním pásmem a nadstandard v podobě technických parád. Je se na co těšit.

Will Smith USA

centr

19 let

Bostonská univerzita (NCAA) Další produkt amerického vysokoškolského programu. Do NHL ho přizvalo San Jose ze čtvrtého místa draftu, ale s podpisem nováčkovské smlouvy čeká. Mezitím vedení trápících se Sharks sleduje rozvoj schopného hračičky. Ten už má zlato z MS do 18 i 20 let, teď může přidat další kov z šampionátu dospělých. Tým na to Spojené státy postavily. Vůbec poprvé v kariéře Smithe čeká konfrontace v mužské kategorii. Zvládne prověrku před vstupem mezi velikány?

John-Jason Peterka Německo

křídlo/centr

22 let

Buffalo (NHL) Se slovem naděje tady opatrně, v nejlepší lize světa už vlastní 161 startů, ob zápas sbírá bod. Přesto od něj čekáte bombastičtější kariéru i čísla. Nešťastní už z něj soupeři v Česku párkrát byli, to když válel proti tuzemským týmům za rakouskou RB Hockey Academy a v kategorii do 19 let za 48 zápasů nastřádal 94 bodů. Němci na něj budou spoléhat, že vytvoří nadstandard, pošle tým do čtvrtfinále, a třeba ještě dál. Schválně sledujte, jak nedá zadarmo žádný puk.

Šimon Nemec Slovensko

obránce

20 let

New Jersey (NHL) Je o měsíc starší než Juraj Slafkovský, ale z hlediska potenciálního budoucího zlepšení u něj cítíte ještě větší manko. V sezoně, kdy Devils neprošli do play off, si střihl 60 utkání. Důvěra klubových šéfů v něj jistě dráždila Davida Jiříčka, který mezitím z farmy marně sledoval soužení Columbusu. Nemec nicméně dostával možnosti zaslouženě. Občas to přepískl s mírou rizika, což ovšem k jeho věku tak nějak zákonitě patří. Na širším kluzišti by mohl trápit defenzivy protivníků.