ZNÁMKY hokejistů za Finsko: hodně sedmiček, u Gudase párkrát zatrnulo

Národní tým má za sebou vítězný vstup do domácího mistrovství světa. Čeští reprezentanti udolali Finsko 1:0 po samostatných nájezdech a zapsali první dva body do tabulky skupiny A. Výborný výkon okořeněný čistým kontem vytáhl brankář Lukáš Dostál. Padly ale také dvě pětky za průměrné výkony, obě dostaly posily z NHL. Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ, jak výkon svěřenců trenéra Radima Rulíka ohodnotil deník Sport (10 - nejlepší, 1 - nejhorší).