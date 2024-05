Česko - Finsko: Co ukázal první duel v útočném pásmu. Hrabeme, vydržíme!

Video se připravuje ... Uf, tohle byla makačka. Ale čeští hokejisté se v prvním duelu na MS 2024 prezentovali sympaticky, byl z toho nakonec druhý bod za triumf v samostatných nájezdech. Co předvedl Rulíkův výběr v útočném pásmu?

Z rohu pryč Finsko má výborně organizovanou hru, takže ho zase tak moc netrápí, když se soupeř dostane do pásma. Zvládá soka docela spolehlivě držet po rozích. Reprezentace si ale od mantinelů dokázala najít cestu. První formace šla několikrát do rotace. Velcí chlapci ve „trojce“ zase využívali kila. Stránský s Voženílkem uměli s Finem na zádech udělat přečíslení. Proto z pobytu v pásmu byly střely. Český bourák Radko Gudas se drží v souboji s finským protivníkem • Foto Pavel Mazáč / Sport

Aktivní obránci Ano, ano a ještě jednou ano! Když Česko rozjíždělo útok, většinou ho jeden bek dokázal podpořit. Jakmile trojice útočníků začala kombinovat kolem finské branky, posouvali se zadáci do prostoru, aby mohli dostat nahrávku. Hned pálili, protože to mělo smysl. Jakmile šla nahrávka směrem k modré, do prostoru k bráně se stahoval minimálně jeden další útočící český hráč. Tohle bavilo. Český bek Libor Hájek se pošťuchuje s Finem Saku Maenalanenem • Foto Beranek / Sport

Hrrr k brankovišti Přesně takhle padl gól na konci druhé třetiny, který nakonec neplatil. Ale Tomášek se tlačil do brankoviště, podle rozhodčích to jen bylo moc. Nechodili sem pouze siláci, ale právě i centr druhé formace, kterého čekáte jinde. Důležité, že tenhle provoz celkem fungoval, jen z českého pohledu škoda, že v prostoru kolem brány nepřišlo lepší zakončení. Třeba Voženílek byl v 1. třetině blízko. Česko - Finsko: Palátův neuznaný gól, soupeř uspěl s výzvou. Měl platit? Video se připravuje ...

Je šance? Hrabeme! Česko od prvních minut předvádělo hodně pohybu. Dá se takové tempo vydržet? Dá. I ve třetí třetině jste viděli, že se trojice Flek, pak Kondelík a nakonec Beránek zapojila do nahánění finské rozehrávky. Výsledkem byl vyhozený kotouč a Česko dupalo do útoku. Pravda ale je, že pod největším tlakem byli Finové v 1. třetině. To byl fičák, že by vám klidně odpřisáhli, že hrají v Ostravě. Český útočník Jakub Flek v zápase proti Finsku • Foto Pavel Mazáč / Sport