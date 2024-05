Za Poláky může chytat Čech. Popsal vzestup ligy, která budila úšklebky

V Třebíči vyrůstal s Karlem Vejmelkou. Při působení v Karlových Varech objížděli s jiným českým reprezentantem Ondřejem Beránkem ruské zimáky v rámci juniorské MHL. Dneska je z Tomáše Fučíka (30) hrdý trojnásobný reprezentant Polska, jenž by měl nastoupit ve středu do akce na MS proti Slovensku. Nevšední příběh. „V Česku jsem dojel na tabulkovou cenu,“ vypráví gólman GKS Tychy v rozhovoru pro web iSport.cz a deník Sport.

V extralize zapsal v roce 2015 jeden start za Liberec, od Bílých Tygrů měl nabídku tříleté smlouvy. Jenže mateřská Třebíč si na něj nárokovala tabulkovou cenu přes milion korun. To bylo neprůchozí. Zklamaný Tomáš Fučík se vydal zahraniční cestou. A už nelituje. Těsně před světovým šampionátem obdržel polské občanství, za manželku má Polku a reprezentuje zemi, ve které dostal šanci ukázat se světu. „Budoucnost plánuju tam,“ přiznává brankář.

Polákem jste se stal oficiálně na poslední chvíli před MS, že?

„Formálně to tak bylo. Celé téma bylo otevřené v podstatě pět nebo šest let, kdy jsem v Polsku začínal. Po dvou slušných sezonách jsem asi zaujal lidi ze svazu. Moc jsem to tehdy neřešil, chtěl jsem ještě zkusit něco jiného. Hrál jsem všude možně. Do Polska, kde se mi líbí, jsem se vrátil později. Ta věc nabrala spád poslední rok. Loni jsem se oženil se ženou z Gdaňsku, což byl další impulz pro svaz, že získat pro mě občanství asi bude jednodušší.“

A bylo?

„Podstoupil jsem schvalovací proceduru. Českého občanství jsem se vzdát nemusel, proto jsem na to přistoupil. Mysleli jsme si, že to půjde trošku rychleji, ale vzhledem k situaci ve světě se tyto procesy zpřísňují. Respektuju to. Je dobře, že to někdo nedostane za týden. Na základě dokumentu s podpisem prezidenta republiky jsme to mohli dodělat. Nejdéle se čekalo na občanku a pas. K předání došlo u krajského vojvody v Katovicích.“

Jaké podmínky jste musel splnit?