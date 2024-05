Býval idolem, teď ho může překonat. Bedard útočí na Crosbyho rekord

Čeští fanoušci po zveřejnění kanadské nominace nespokojeně mručeli. Nebo aspoň většina na sociálních sítích. Tohle že jsou ty hvězdy? Ale klid. Do Prahy sice nepřiletěl Sidney Crosby, avšak Kanada má v kádru nejobletovanějšího teenagera současnosti Connora Bedarda. A na turnaji ukazuje proč. Po dvou zápasech si připsal 5 bodů (4+1) a může smazat Crosbyho rekord. „Celkem brzy u něj poznáte, jak je hladový,“ zubí se generální manažer Chicaga Kyle Davidson.

Humbuk, který se kolem něj odehrává, by povalil i slona. Na MS v Praze neexistuje televize a mediální dům, který by nechtěl položit pár otázek Connoru Bedardovi. Výjimečný hokejista s brilantní střelou, bez debat. Ale pořád taky jen osmnáctiletý kluk, od kterého se čeká na ledě vždycky výjimečný výkon, a jakmile sleze z kluzkého prostoru, hlášky, komentáře a názory.

Kanada ho neschovává, hvězda si vydupe dlouhé kolečko, několikrát k zápasu sdělí ten samý postřeh a jde dál. Ví, co se od něj čeká. Až to bude moc, zavře se kohout. Čekáte, že to přijde brzy.

Na ledě válí přesně, jak jste od něj čekali. Má za sebou sice jen dva zápasy, ale... Posbírat 5 bodů (4+1) je v jeho věku unikátní kousek. Když si jeho čísla zařadíte do žebříčku neproduktivnějších hráčů mistrovství světa, kterým ještě nebylo dvacet, chybí mu už „jen“ 11 bodů, aby srovnal rekord Sidneyho Crosbyho. Do konce turnaje Kanadě schází 6-8 zápasů, podle vývoje.

„Celkem brzy poznáte, jak je hladový a pokorný,“ s obdivem o něm vyhlašuje generální manažer Chicaga Kyle Davidson. Kvůli tomu, že v minulé sezoně jeho organizace hrála bídně, a díky tomu, že vyhrála draftovou loterii, spadlo mu pod střechu zlaté vejce. Bedard je výjimečný. „Už pracoval dost tvrdě, když k nám přišel. Ale první, co od něj slyšíte, že by chtěl pracovat ještě víc. Pozorujete u něj nadšení, když může na led nebo do posilovny. Tohle přesně chcete,“ básní o něm Davidson.

Bedardovým dětským idolem býval Sidney Crosby. Taky proto se věřilo, že ikona Pittsburghu kývne na kanadskou pozvánku a po devíti letech přijede ochutnat Prahu. Nakonec to neklaplo, ale vlastně i díky věku Crosby tak trochu hraje roli Bedardově cestě turnajem.

V Rize 2006 se stal nejproduktivnějším juniorem, který kdy hrál mistrovství světa dospělých. V Lotyšsku posbíral nejvíc bodů ze všech, v útoku řádil s Patricem Bergeronem a tátou výběru byl Brendan Shanahan. Samé poklady z dnešního pohledu, stejně tehdejší výběr skončil čtvrtý.

Crosby se pak od týmu oddělil a vyrazil na dovolenou do Prahy, kde měl domluvenou akci s kamarádem Zbyňkem Hrdelem. Možná byl sám trochu v šoku, protože už na letišti na něj začal hon, klasicky se po něm chtěly autogramy.

Výsledek z Rigy byl pak i jedním z důvodů, proč se Crosby vrátil na MS v roce 2015 a v Praze vyhrál s Kanadou zlato. Chybělo mu ve sbírce.

Sledovat na vlastní oči Bedarda může být stejně unikátní, jako muselo být v roce 1985 vidět v Praze Stevea Yzermana nebo Maria Lemieuxe. Tehdy rozjížděli velké kariéry, Lemieux už pak na šampionát nepřijel nikdy, Yzerman jen dvakrát.

U Bedarda to může být stejně unikátní. NHL spustí Světový pohár, hráči ze zámoří by měli jezdit na olympiády. A hlavně, Chicago nebude na ligovém dně už moc dlouho. Momentálně přebudovává tým, brzy začne patřit ke kandidátům na Stanley Cup. Když bralo z první pozice Patricka Kanea v roce 2007, pro pohár si došlo už v roce 2010.

„Jakmile Connor trochu zestárne a aklimatizuje se, bude schopen řídit celý náš tým,“ věří šéf skautingu Mike Doneghey. „Je to typ hráče, kolem kterého tým stavíte nejen na ledě, ale i v šatně. Už jen tím, jak se chová, získává u spoluhráčů respekt,“ přidává v rozhovoru pro The Hockey News.

Možná až po turnaji všem fanouškům, kteří měli lístek na zápas Kanady, dojde, jak výjimečného hráče sledovali. Jednou ale o Bedardovi v Praze budou vyprávět stejně jako ti, kteří viděli Crosbyho, a ti, kteří sledovali Lemieuxe.

Nejproduktivnější hráči do 20 let na MS