Srdce, systém, Vary vs. Chicago na MS. Teď už k tomu jen přidat Pastu!

Také utkání proti silným Švýcarům potvrdilo, co se dalo čekat. Tohle není tým, který bude někoho válcovat. Na ledě umí vypustit duši, díky pevnému brankovišti (Lukáš Dostál opět jistotou!) zkrotit hvězdy. Kouč Radim Rulík mu vtisknul svoji tvář. Teď už zbývá jediné, ve stylu hokejového šéfa se modlit, aby v NHL dohrál David Pastrňák. To by byl ten potřebný rozdílový hráč. Nebo Martin Nečas?

Během druhé třetiny tempo polevilo. Ale pak přišel ve 36. minutě moment, který všechno nastartoval. Bitka Ondřeje Beránka a Philippa Kurasheva. Karlovy Vary versus Chicago. Extraliga versus NHL. Český reprezentant se ale věhlasnějšího soupeře nelekl, bušil do něj, serval z něj dres. Byl to moment, který rozproudil tým, výkon šel nahoru. I O2 arena opět burácela pod náporem decibelů.

Vary versus Chicago

Nemá cenu kolem toho opatrně našlapovat. Dominik Kubalík nehraje v takové pohodě, kterou by od něj reprezentace potřebovala. Zatím nevystoupil ze šedi v sezoně. Ale pořád to v sobě může ještě zažehnout. I Jakub Voráček tvrdí: „Nemám o něj strach!“ Což ukázaly i tři jeho slepené střely ke konci druhé třetiny. Bum, bum, bum! Ani jedna se neuchytila. Ale to jednou padne, on to ještě rozbalí.