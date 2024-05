Gudas o sobě: Vždy mi zvedalo mandle Rusko. Mám samurajský přístup

I když s českými parťáky prožil první porážku na domácím turnaji, byl hlavní postavou zápasu. Radko Gudas si na mistrovství světa v Praze rychle získal pozornost fanoušků i soupeřů. Čím? No přece tím, co zkušený obránce umí nejlépe – tvrdou a nekompromisní hrou. Proti Švýcarům byl vousatý bourák obzvláště jako ďábel. Jaký je ale v soukromí? Nejvíc si odpočine u starších českých filmů, ale i třeba prací na zahradě či v lese. V dotazníku pro Sport Magazín reprezentační zadák promluvil o svých oblíbených sportovcích, nebo také o dárku, který mu v poslední době udělal největší radost.

„Bojovností. Snažím se dostat kluky do stejné bojovnosti, kterou se já snažím aplikovat při každém souboji, při každém střídání. V každém okamžiku odevzdávám všechno, co je ve mně. Byl bych rád, kdybych tímhle klukům pomohl se dostat do zápasů.“

Hláška kouče, která je mi nejbližší

„Není nic, co by mi vlezlo do paměti, ale všeobecně nejsem rád, když mi kouč něco vytýká. Takže se bojovností snažím vyvarovat vytýkání chyb před týmem. Přesto se to někdy stane, ale většinou se to týká jen detailů.“