Palát táhne ofenzivu, dle dat nemá konkurenci. Lajna s Pastou by byl sen

Nepotřebuje dělat velká gesta a pronášet emotivní projevy. Velké věci ukazuje na ledě. Ondřej Palát se stará o servis parťákům a jde mu to skvěle. Vymýšlí akce, připravuje šance, střílí góly. V českém týmu si zabral pozici lídra, MVP čili nejužitečnějšího hráče. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu táhne ofenzivu a strhává ostatní. „Je fakt výbornej, smekám před ním,“ žasne obránce Libor Hájek. A teď kdyby do Prahy ještě dorazil David Pastrňák, to by teprve byla jízda.