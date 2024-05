Hertl popsal, proč neklaplo MS: Už to ani nepočítám. Nečas je megapomoc!

Nebýt zpropadených problémů s kolenem, teď by se připravoval s týmem na večerní zápas MS v hokeji s Rakouskem. Jako elitní centr. Takhle to Tomáš Hertl bude sledovat jenom na dálku. „Nedá se nic dělat. Kvůli zranění už jsem přišel o tolik akcí, že už to radši nepočítám,“ hlásí v rozhovoru pro iSport.cz. Spoluhráčům fandí a vítá, že by mohl dorazit kamarád Martin Nečas. „Neskutečný hráč. Byla by to megapomoc,“ říká útočník, jenž s Vegas vypadl v prvním kole s Dallasem.