Nečasův otec: Martin je dobitý, má zlomeninu. Volal si i s Pastou...

Útočník Caroliny Martin Nečas v zápase play off proti New York Rangers • profimedia.cz

Skvěle rozehraný duel s Rangers dopadl tristně, Carolina v noci na dnešek padla s borci z Manhattanu 3:5, ačkoli vedla 3:1. Martin Nečas rozjel zápas gólem v první třetině, na konci však polykal zklamání a smutně se díval na postup New Yorku do finále Východní konference NHL. Hlavu však rychle přešaltoval a udělal vše pro to, aby co nejrychleji posílil národní tým v Praze. Nehledě na nemalé zdravotní neduhy. „V sobotu přiletí,“ řekl v rozhovoru pro iSport.cz Martin Nečas starší, útočníkův táta a hokejový trenér.