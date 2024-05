ZNÁMKY hokejistů: luxusní hráč či Flekovo turbo. Gudas umí lepší zápasy

Výsledek 4:0 s Rakušany lehce klame, jasná záležitost to nebyla. Zvlášť v prostřední části zloděj finských a kanadských bodů dlouho zlobil. Jenže narazil. Na českou zeď jménem Petr Mrázek. Byl neprůstřelný, byl perfektně koncentrovaný a naprosto precizní. Puky z něj nepadaly, buď je zpacifikoval, anebo odrážel do bezpečných prostorů. Za všech okolností plně kontroloval situaci. Je super zpráva, že Lukáš Dostál v tom není sám. Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ, jak výkon svěřenců trenéra Radima Rulíka ohodnotil deník Sport (10 – nejlepší, 1 – nejhorší). Pro zobrazení známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí, ke kvízům a k výsledkům anket.