Pastrňák a MS? Opatrně, zatím panuje obezřetnost. Jasně, že by chtěl, ale…

Noční výsledky budí optimismus. Tedy u těch, kteří přejí české reprezentaci. David Pastrňák je volný! A už se na něj těšme! Ale opatrně s těmi soudy… Podle informací webu iSport.cz je třeba být obezřetný. Nemá cenu polemizovat nad přáním „Pasty“ zahrát si na domácím šampionátu, o tom není pochyb. Udělá pro to maximum. Ovšem otázkou je jeho aktuální zdravotní stav. Záleží i na postoji klubu, i když pochopitelně „Pasta“ má velké slovo, dokáže si prosadit svou.

Už před sezonou v obsáhlém rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz přiznal, že má vytyčené dva jednoznačné cíle.

„Chci Stanley Cup, nebo zlato z mistrovství světa!“ uvedl nejlepší český hokejista posledních let. První přání si mohl po noční prohře v šestém utkání s Floridou škrtnout. Zámořská sezona je pro Bruins u konce. Na řadě je tedy domácí šampionát.

Nemá cenu polemizovat nad jeho touhou reprezentovat. „Vždycky je to pro mě čest. Kdykoliv je příležitost, vždycky v tom nejkrásnějším dresu rád hraju,“ opakuje Pastrňák, šestinásobný vítěz Zlaté hokejky.

Ovšem podle informací iSport.cz nemusí být zdravotně úplně fit. O tom by svědčilo i to, že v play off nebyl tak produktivní. Ve 13 utkáních si připsal osm bodů (4+4). Což není na jeho poměry závratná bilance. Ve dvou posledních zápasech proti Floridě se neprosadil.

Anketa Získají čeští hokejisté na domácím MS 2024 medaili? ANO NE

Oficiálně to zatím nechce nikdo komentovat, je to příliš čerstvé. Ani jeho dlouholetý agent Aleš Volek nebyl k zastižení.

Pastrňák má v Bostonu mimořádně silnou pozici. A i když má platný kontrakt ještě na dalších sedm sezon, tak by Bruins s uvolněním neměli dělat problémy. Tedy pokud povaha zranění není vážnější… Což momentálně není jasné.

Vedení národního týmu pochopitelně o Pastrňáka mimořádně stojí. Stejně i o centra Zachu, jenž už během sezony mluvil o tom, jak ho národní tým láká. Dávné křivdy jsou odpuštěny. „Pokud by byla šance, moc rád bych si v Praze zahrál,“ řekl reportérovi Sportu v únoru.

Je logické, že o něj český tým stojí. Zvlášť kvůli napojení na Pastrňáka. Na křídle by s nimi mohl hrát kapitán Roman Červenka.

Článek pokračuje pod grafikou

Reprezentaci už jistě posílí útočník Martin Nečas, jenž by se měl objevit v Praze během soboty. Trenéři mají na soupisce stále dvě volná místa. Takže ideálně pro Pastrňáka se Zachou. S tím, že by si vystačili se sedmi obránci.

Jasněji by mělo být během sobotního dne. Jisté je, že u Pastrňáka se nebude jednat o tak bleskovou akci jako u Nečase. I z jiného důvodu. Jemu v Carolině vypršela smlouva a podle vyjádření jeho otce je zřejmé, že vůbec nebyl v klubu s vytížením spokojený. A je smířený s tím, že půjde jinam. Je to velmi pravděpodobné.

Kdežto spojení Pastrňák – Boston je pevné. Proto je třeba počkat i na vyjádření klubu. I přesto, že Pastrňák má takovou pozici, že když chce reprezentovat, nejede přes to vlak.

Reprezentace hraje v sobotu večer proti Britům, v úterý proti Kanadě. Pastrňák je hráč takového kalibru, že na něj národní tým počká do poslední chvíle.

SESTŘIH: Česko - Rakousko 4:0. Nula pro Mrázka a jisté čtvrtfinále Video se připravuje ...