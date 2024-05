Mrázek: Nečas? V klubu asi nechtějí vidět jeho kvality… Tady se ukáže

Jaký zápas to pro vás z pohledu gólmana byl?

„O dost lehčí než s Norskem, možná i než s Dánskem. Ze začátku jsem moc puků neviděl, ale hodně s nimi chodili za branku, to dostane člověka do hry. Ve třetí třetině se Rakušané dostávali do šancí, což dost pomůže.“

Největší nápor přinesl soupeř ve druhé části?

„Hned v oslabení na jejím startu jsme výborně bránili, utkání se lámalo s koncem druhé třetiny, kdy jsme dali snad v posledních pěti minutách dva góly, čímž jsme se uklidnili.“

Došly Rakušanům síly?

„Těžko říct. My jsme třetí třetinu odehráli výborně, nic moc jsme jim nedovolili, hráli jsme dobře do obrany, dávali za ně puky, unavili je a zápas jsme kontrolovali. Ve druhé třetině nás párkrát zatlačili, ale ubránili jsme to, bereme tři body a jedeme dál.“

Cítíte velkou radost, že jste přes pět třetin neinkasoval?

„Jdu zápas od zápasu, cítil jsem se zatím dobře. Když vidíte puky a komunikace s beky je dobrá, tak se do utkání gólman snáz dostane. Jde o krátkodobý turnaj, čisté konto jako třešnička na dortu, ale bral bych jakýkoliv výsledek.“

Rozhovor pokračuje pod grafikou

Kromě zákroků stíháte i uklidňovat spoluhráče při strkanicích. Proč vlastně, když se vás chtějí zastat?

„Byl jsem překvapený, že když jsme hráli v Brně, tak kdokoliv šel z obránců do souboje před branku, musel na dvě minuty. To jsou zbytečná vyloučení, třeba bychom soupeře dostali zpátky do hry. Poprvé jsem tady viděl, že když jde hráč do brankáře a dostane lehký krosček, tak jde bek sedět. Musíme se toho proto vyvarovat.“

Co váš dojem z toho, že přiletí Martin Nečas z Caroliny?

„S Nečim jsem tam hrál tři roky, jsme dobří kamarádi, takže jsem věděl, že dorazí. Všichni se na něj těšíme. Má hodně kvalit, které si myslím, že v Carolině sice ukázal, ale asi je nechtějí vidět. Ale dočkáme se jich v Praze.“

Takže mu podle vás Hurricanes nedávají správnou roli?

„Stoprocentně. V tom týmu to vedou trošku jinak… Tady prostor dostane a každý fanoušek uvidí, jaký je hráč.“

Zvládl by i úlohu centra?

„To je otázka na něj a na trenéry. Nicméně je to kvalitní útočník, ať už dostane jakoukoliv roli.“

Doporučil byste mu, aby rovnou nastoupil do klání s Brity?

„Stoprocentně je lepší do toho naskočit, unavit se v zápase, ať může po jet lagu v noci spát. Myslím, že bude ready.“

A teď vás čeká sledování série Bostonu s Floridou.

„Už jsme se o tom bavili, že než dáme večeři, stihneme možná první třetinu. Třeba tady za několik dní bude pár dalších jmen.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:33. Kaše, 35:49. Kubalík, 36:53. Flek, 41:31. Tomášek Hosté: Sestavy Domácí: Mrázek (Dostál) – Krejčík, Gudas (A), Kempný, Rutta, Hájek, Kundrátek, Špaček – Červenka (C), Sedlák, Kaše – Palát (A), Tomášek, Kubalík – Voženílek, Kämpf, Stránský – Beránek, Kondelík, Flek. Hosté: Madlener (Höneckl) – Heinrich (A), Nickl, Unterweger, Wolf, Strong, Maier, Stapelfeldt, Brunner – Raffl (C), Nissner, M. Huber – Zwerger, Rossi, Schneider – Ganahl (A), Baumgartner, Haudum – P. Huber, Wukovits, Rohrer. Rozhodčí Heikkinen (FIN), Kaukokari (FIN) – Heffner (GER), Nikulainen (FIN) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 17 413 diváků