Případ Zacha v otázkách a odpovědích: Rozbal to! A Česko ti to vrátí

Video se připravuje ... Ve svých 27 letech mohl mít na kontě klidně kolem dvaceti či třiceti startů za národní mužstvo, třeba i medaili. Ale jednou se to nehodilo, podruhé kolísal signál, a kdo ví, zda mu nechtěl někdo cizí hubovat z telefonního čísla s předvolbou +420. Tlustá čára je na místě, Pavel Zacha by měl v pondělí dorazit do Prahy, sedřít tělo a dohmátnout pro medailový úspěch. Web iSport.cz přináší klíčové otázky náležící k jedné z nejdiskutovanějších figur českého hokeje. Je tenhle borec cajk? Za nás ano.

Proč je důležitý pro národní tým? NAPOJENÍ NA PASTRŇÁKA Pavel Zacha není David Krejčí, který poslepu nahraje přes tři hokejky doprava, když máte pocit, že celou dobu půjde sám doleva. Ale jeho důležitost spočívá v tom, že přijíždí jako někdo, kdo moc dobře ví, jaké návyky má David Pastrňák, co od svého středního útočníka hvězda Bostonu požaduje. Všechno se teď ladí směrem ke čtvrtfinále, a pokud by se hledal centr k Pastrňákovi, měl by trenér Radim Rulík jen velmi omezený prostor. Takhle není co řešit, Zacha, hotovo, jde se dál. Díky tomu může být ofenzivní český démon i mnohem nebezpečnější. Zacha ví, kdy Pastrňák chce dostat puk, co potřebuje, jak se na ledě chová. Nejsou to maličkosti. Hlavně taky nehrozí, že by měl z čísla 88 až příliš velký respekt a každý puk z úcty dával jen jemu. Zacha navíc hodně pomůže při vhazování, kde je tradičně silný i v NHL. Pavel Zacha (vlevo) s Davidem Pastrňákem slaví gól v dresu Bostonu • Foto Profimedia.cz

Odstartuje MS v Praze Zachovu éru v reprezentaci? MŮŽE BÝT Kulantně řečeno, Pavel Zacha se v minulých letech nepřetrhl, aby jezdil na reprezentační akce. Fanoušci k němu samozřejmě nemají takový vztah jako k Davidu Pastrňákovi, který létá na MS i bez smlouvy. Martin Nečas nebo Filip Hronek taky vždycky spěchají, jen když to trochu jde. Ale právě Praha tohle všechno může zlomit. Když Zacha bude k zápasu přistupovat úplně stejně jak v NHL, vypustí na ledě duši proti Kanadě, dav ho rychle začne mít rád. Nepotřebuje dát pět gólů, stačí, když sebere puk, nahraje, někoho dobře trefí. Pro Zachu je jednoduché, jak otočit veřejné mínění totálně na svoji stranu, stačí dělat, co umí. Když uvidí, že Česko s ním nemá problém, může v něm padnout i umělá bariéra, kterou v sobě možná měl. V reprezentaci se nehraje pro šéfy hokeje, ale kvůli lidem. Až uvidí a uslyší plnou O2 arénu, pozná, co na tom Pastrňák a spol. vidí. Pavel Zacha se na MS v reprezentačním dresu neobjeví • Foto Sport: Michal Beránek

Proč odmítal MS? BÁL SE O KARIÉRU Celý ten podivný příběh působí tak, že si Pavel Zacha vždy vyhodnocoval, co je pro něj v aktuální situaci nejlepší či nejvýhodnější. K vráceným pozvánkám měl své důvody, někdy pádné, jindy méně. Nebyl v situaci, kdy si vůči nadřízeným v NHL mohl dupnout, pokud zrovna neměl smlouvu, nechtěl riskovat zásah do slibné kariéry a hrozící ušlý výdělek. Chybou bylo, že svoje kroky nikdy pořádně nevysvětloval. Chybou je míněno směrem k českým fanouškům, jinak to samozřejmě nelze považovat za povinnost. Nicméně vztah se statisíci zdejšími příznivci se kvůli odmítání reprezentace logicky nevyvíjel pozitivně a dost možná měl i vliv na vršící se počet omluvenek. Věc dospěla do stadia, kdy Zacha nejspíš vycítil, že lidem by své pohnutky stejně těžko vysvětlil a vyhloubil se příkop. Osazenstvo sociálních sítí se předhánělo v odsudkách. Logických i trapných bez známky respektu. Útočník Pavel Zacha v dresu Bostonu • Foto Profimedia.cz

Zůstává pod vlivem otce Pavla? DÁVNO NE Dávno ne. Výchovný experiment Pavla Zachy staršího dostal mladého hokejistu až do nejlepší světové soutěže. Nechat rozvoj sportovce pouze na zdejším prostředí bez zásahů a dohledu otce? V lepším případě konečná v extralize. Samo sebou, že neobvyklý postup dost dráždil a vyvolával otázky, do velké míry byl však poháněn chorobnou závistí a nepřejícností lidí, jimž osobní plány s potomky tak dobře nevycházely. A tak se tlachalo, že mladý Zacha je naprogramovaný kus masa, neschopný samostatného uvažování, pomluvy se jely ve velkém. Dost lidí těžce trávilo, jak táta Zacha na svých webových stránkách otevřeně a často trefně kritizoval dění v českém hokeji, čímž synovu pozici z druhé strany také neulehčoval. To všechno už je pryč, Zacha junior se stal pevnou součástí NHL, někdejší záměr se do puntíku podařil. A je z něj normální, podle všeho fajn chlapík. Pavel Zacha starší začal s rozvojem syna velmi brzy • Foto Pavel Zacha

Je reálná obava o změnu klimatu v kabině? NESMYSL Pavel Zacha nepřijíždí na mistrovství světa jako primadona, kolem které se točí režim týmu. Ale každý z týmu chápe, že reprezentace dostává centra, který odehrál v NHL 546 zápasů a průměrně za celou dobu sbírá víc než půl bodu na zápas. Mezi spoluhráči nikdo nebude řešit, kolikrát se Zacha dřív omluvil, neomluvil, jestli umí zvedat telefony, nebo ne. Funguje jen „tady a teď“. V Zachovi by ostatní logicky měli vidět hráče, který tým o chlup blíž postrčí k medaili. Není nejmenší důvod žárlit, že někoho vystrčí ze sestavy. Záleží samozřejmě taky, jak Pavel Zacha bude v rámci týmu fungovat, jak bude respektovat pokyny trenérského štábu a s jakým nasazením přistoupí k tréninku a přípravě. Ale tady se taky problém čekat nedá, ze zámoří nezní, že by byl obtížně koučovatelný. Není trouble maker, ale posila. Tečka. Čeští hokejisté se radují z gólu, který ale zrušila trenérská výzva finské lavičky • Foto Michal Beránek / Sport

Projeví se, že nad ním GM Nedvěd v minulosti zlomil hůl? TO VŠECHNO ODNES ČAS Když se v minulosti trenér Josef Jandač a GM Martin Ručinský pozastavili nad tím, že s nimi v klíčové chvíli Pavel Zacha přestal komunikovat, nezvedal telefony a neodpovídal na zprávy, chápali jste je. Taky by ve vás uhnízdil nepříjemný pocit, že se doprošujete a kroutili byste hlavou. Podobně to měl i Petr Nedvěd. S hráčem se v jedné sezoně domluvil na olympiádě i na mistrovství světa. Hry padly, hráči NHL nejeli, ale na MS mohli. Zacha nedorazil, což Nedvěda logicky dopálilo. Proto na prahu této sezony celý realizační štáb řešil, kudy a jak dál. A padlo rozhodnutí: co bylo, bylo, nechme to být. Zacha je hráč, kterého potřebujeme a hotovo. Radim Rulík se s centrem sešel zkraje jara, za vším udělali tlustou čáru. Správně. Je to detail, ale pokud vám David Krejčí poví, že Pavel Zacha je skvělý kluk a výborný hokejista, lepší doporučení ani nemůže být. David Kämpf je na cestě, manažer reprezentace Petr Nedvěd si může odfrknout. • Foto Pavel Mazáč / Sport

Jakou pozici si vybudoval v NHL? ČESKÁ HVĚZDA Nadosmrti může být vděčný, že si ho vyhlédl Boston. Dokonale se sešlo „být ve správný čas na správném místě“. U Devils by po draftech Hughese a Hischiera nikdy nebyl výš než třetím centrem, možná by i víc hrál na křídle a třeba by mířil i ven z NHL. Jeho pozice oslabovala. V Bostonu měl kliku, že klub má narvaný platový strop, skončili dva TOP centři a on díky tomu mohl hrát velkou část sezony s předními ofenzivními hráči NHL Marchandem a Pastrňákem. Z třicetibodového hráče je najednou útočník, který atakuje 60 bodů. Není a nebude ofenzivní hvězdou ligy, ale to není urážka. Zůstane platným druhým až třetím centrem, Boston ví, že potřebuje mít prvního centra s větší schopností rozhodovat zápasy. Na české poměry ale hvězdou je, bez debat. Posbíral 0,76 bodu na zápas, sem z centrů míří už jen Tomáš Hertl. Pavel Zacha při třetí porážce Bostonu v sérii s Torontem • Foto ČTK

Co předvede na ledě? DODÁ PODPORU Předně je potřeba si srovnat, co přesně od něj čekáte. Reprezentace z něj udělá prvního centra, ale nepřijíždí bombarďák Auston Matthews nebo Connor McDavid. Zacha je centr, který bude svá křídla dobře doplňovat. Ve hře 5 na 5 získal 38 bodů, což z něj dělá 32. nejlepšího centra NHL. Hlubší pohled? V gólech mu patří 53. místo, v primárních asistencích, tedy přímých nahrávkách na gól 59. pozice, v počtu střel 121. místo. Česko nedostává superhvězdu NHL, ale velmi kvalitního druhého centra nejlepší ligy na světě. V poměru očekávaných gólů skončil s pasivní hodnotou 48,4 %, to znamená, že se jeho formace víc bránila, přitom víc začínal hru v útočném pásmu, kouč ho nebral jako zmizík na elitní lajnu soupeře. Na šampionátu od něj můžete čekat, že dost pomůže, aby Česko bylo v akci i příští víkend. Pavel Zacha překonal Sergeje Bobrovského a poslal Bruins do vedení • Foto ČTK / AP / Michael Dwyer