Nedvědův dojem: V Bostonu se na tak rychlý odlet kluků asi moc netvářili

Český pohled na vypadnutí hráčů ze Stanley Cupu je jasný. Prohráli, skončila jim sezona, tak alou na letiště a honem hájit národní zájmy na mistrovství světa. Pokud jste však přímo v centru dění, myšleno uvnitř organizace Boston Bruins, je to mnohem složitější a choulostivější. O to víc by si fanoušci měli cenit rychle sbalených kufrů Davida Pastrňáka, Pavla Zachy a před nimi Martina Nečase z centrály Caroliny. „Skvělý přístup,“ pochvaluje si Petr Nedvěd, generální manažer reprezentace.