Rozebrali jsme dominanci USA: skvělí jednotlivci i tým. Šance vede přes...

Není pochyb o tom, že čeští trenéři by chtěli stanovit formaci, která bude proti nim co nejčastěji nastupovat.

Mistři na vhazování v obranném pásmu

Většina týmů doufá, že vhazování ve své defenzivní zóně vyhraje, dostane puk do středního pásma a má splněno.

To ovšem neplatí o Američanech. Ti v případě vyhraného buly přecházejí do rychlého útoku, využívají skvěle vybavených beků, kteří mají zelenou k útoku. Nemají problém přejít do ofenzivy i ve čtyřech nebo pěti hráčích.

A zatím se to USA na turnaji vyplácí.

Z vyhraných vhazování v obranném pásmu si vytvořily 6,1 očekávaných gólů při přepočtu na 60 minut hry. Porovnejte si sami, jak jsou Američané odskočeni oproti ostatním favoritům: Kanada – 3,3, Švédsko – 3,3. A Česko? 2,3.

Je tedy potřeba, aby trenérský štáb připravil své hráče i na tyto situace. Prohrané buly v ofenzivním pásmu obvykle nebolí. Tady ale rozhodně může. A hodně.