Daňo po konci Slováků: Věřím, že se Čechům podaří zlato. Křivdu necítím

Co vám bezprostředně po porážce běží hlavou?

„Mrzí mě to. Nemyslím si, že by Kanada od nás byla až tak odskočená, potrestala naše chyby. Bohužel jsme měli šance, které nevyšly. V první třetině zahrál Regina (Regenda) na Kela (Kelemena) super přečíslení dva na jednoho, ale obránce (Zellweger) puk nějakým zázrakem chytil hokejkou. Kdyby akce dopadla, třeba by to byl úplně jiný zápas. Pak jsme dostali gól na 1:3 z rychlého protiútoku, ale nevzdali jsme se až do konce. Bohužel… Jedeme domů.“

Komu teď budete fandit?

„Bylo by pěkné, kdyby to Češi doma zvládli. Mám v jejich týmu spoluhráče z Třince, věřím, že se jim to podaří.“

Zpátky k slovenskému čtvrtfinále. Vy jste těsně před třetí brankou inkasoval několik krosčeků do helmy. Cítíte křivdu?

„Necítím, sudí se tak rozhodl, bohužel z následného přečíslení padl gól na druhé straně. Tím odskočili, možná to bylo zlomové, snažil jsem se pokrýt puk. Teď už se k tomu nemůžeme vracet, je po zápase. Rozhodčí odpískali dobré utkání.“

V čem vidíte příčinu dvou brzkých obdržených branek?

„Těžko říct, možná jsme moc chtěli, nedali jsme si pozor. Dotlačili kotouč do branky jednoduše.“

Přesto jste určitě dál věřili, že ano?

„Nic nebylo ztracené, zápas s Rakouskem jsme viděli. Věděli jsme, že máme sílu, abychom vývoj otočili. Nepodařilo se.“

Co dojem z větší arény, ať už z hlediska podmínek nebo podpory z tribun?

„Nepocítil jsem, že by tu bylo větší teplo. Bylo tady příjemněji než v Ostravě, na halu mám dobré vzpomínky s Třincem, chtěl jsem to zažít znovu v jiném dresu. Nestalo se. Atmosféra byla skvělá, prohra nás mrzí.“

Jak celkově hodnotíte šampionát?

„Ukázali jsme se ve velmi dobrém světle, zdolali jsme náročné soupeře. Cíl, který byl daný, jsme splnili. Výsledek tomu sice nenasvědčuje, ale i Kanadě jsme byli vyrovnaným protivníkem. Ukázala svou sílu, předčila nás v efektivitě, Samo Hlavaj pochytal neskutečné množství gólů. Pro mě to budou vzpomínky na celý život.“

Takže máte dobrý pocit z budoucnosti národního týmu?

„Mužstvo máme skvělé, mladí i zkušenější kluci, co dorazili z NHL, nás tahali, my ostatní jsme se snažili k nim přidat. Jako mužstvo jsme kvalitu na ledě ukázali, silné soupeře jsme potrápili, máme na čem stavět. Akorát musíme věřit v naši sílu. Když budeme hrát jeden za druhého, můžeme zvítězit nad každým.“

A osobní dojem z mistrovství světa?

„Představoval jsem si ho trošku jinak, chtěl jsem odehrát více zápasů. Ale vždycky, když jsem skočil na led, odevzdal jsem maximum. Musím teď oddechnout, přichystat se na další sezonu.“

Co si pod tím máme představit?

„Těším se na syna, bude mít devět měsíců, naplánujeme s partnerkou dovolenou. Těším se na oddych po náročné sezoně, budu mít individuální přípravu. Uděláme všechno pro další titul s Třincem, věřím, že sérii ještě protáhneme.“