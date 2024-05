Kahun zvonil na tyč, Němci končí. Švýcarská kletba je pryč: Konečně!

Od stříbrného mistrovství světa 2018 nedokázali Švýcaři prolomit čtvrtfinálová vrata. Čtyřikrát za sebou vypadli po těsných bitvách. S Kanadou v roce 2019 (2:3), s Američany v roce 2022 (0:3) a dvakrát s Německem v letech 2021 (2:3sn) a 2023 (1:3).

„Jo, konečně!“ oddechl si obránce Roman Josi z Nashvillu, který na šampionátu vede švýcarský tým jako kapitán. Parádní bodovou sbírku ze základní části, ve které ze sedmi zápasů nastřádal 11 bodů (3+8), sice nerozšířil. Ale znovu byl klíčovou oporou vítězů. „Jsme velmi šťastní. Vyhráli jsme, byl to velký zápas a my hráli velmi dobře do defenzivy. Těšíme se na další utkání.“

Urostlý bek jedním dechem uznal, že postup rozhodně jednoduchý nebyl. „Vyrovnaný a těžký zápas,“ přitakal Josi. „Žádné čtvrtfinále není jednoduché, Němci mají velmi dobrý tým a je těžké proti nim hrát. Hrají hodně tvrdě, naštěstí jsme to zvládli. Měli jsme dobrou první třetinu, pak nás trochu zatlačili, ale vyhráli jsme, to je důležité.“

Jeho tým neměl problémy ani s cestováním. S povinným přesunem z Prahy do Ostravy, přestože ve skupině A skončili druzí, si Švýcaři těžkou hlavu nedělali. „Žádný problém, bylo to fajn,“ přitakal Josi. „Jeli jsme vlakem a pojedeme zase. Rádi se vrátíme zpátky do Prahy. Teď ještě nevím, na koho v semifinále narazíme, ale samozřejmě nás čeká velký soupeř. Pro nás to bude další příležitost.“

Smutný byl po bitvě útočník Dominik Kahun. Rodák z Plané hraje švýcarskou ligu za Bern, chtěl se ukázat na domácí půdě i proti dobře známým rivalům. Byl u prvních dvou inkasovaných branek, ale pak v přesilovce parádní ranou snížil a mohl i vyrovnat. Svižnou střelu zastavila tyčka.

„První třetina nás stála celý zápas,“ mrzelo Kahuna. „Nehráli jsme, jak umíme, neměli jsme moc sebevědomí. Nevím proč, protože jsme tady ukázali, že hrát umíme. Druhou a třetí třetinu jsme byli lepší tým. Škoda, že nám tam nic nespadlo, šance byly.“

Největší měl na holi on ve 39. minutě. „Tyčka, bohužel... Kdyby to tam spadlo, tak si myslím, že zápas vyhrajeme. Jak jsme dali první gól, tak oni jakoby přestali hrát. Byli jsme lepší, tlačili jsme na bránu. Škoda.“

Na Švýcary si německý tým věřil. I díky dvěma předchozím výhrám ve čtvrtfinále. Kahun připustil, že přítomnost Romana Josiho soupeře výrazně zvedla a zocelila. „Určitě, je to je to jedna z největších hvězd v obraně na světě. Ale stejně jsme odehráli dobrý zápas a mohli ho vyhrát.“

Na domácím šampionátu Dominik Kahun nasbíral 4 body (3+1) z 8 zápasů. Atmosféru i prostředí si užíval a pochvaloval. Nicméně chtěl další medaili. V německém dresu už slavil stříbro na olympiádě 2022 i loni na mistrovství světa. „Když jsem si tady večer zapnul televizi, zavzpomínal jsem si, jaké to bylo, když jsem byl malý. To byla pohoda, hezké to bylo a užil jsem si to. Ale bohužel nemůžu být moc spokojený, protože jsme vypadli ve čtvrtfinále.“

Nevadilo mu ani teplo, na které si stěžoval především slovenský tým. „Měli pravdu, vedro tady bylo, ale na druhou stranu to mělo každé mužstvo stejné. Rukavice byly hned mokré, ale to není žádná výmluva. Protože všechny týmy, co tady hrály, to měly stejné,“ dodal Kahun.