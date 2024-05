Pavelec o Dostálovi: Trochu nervózní asi je, ale znát to nedává

Neříká to naplno, ale Ondřej Pavelec má v Lukáše Dostála během šampionátu naprostou důvěru. A měl ji už před startem turnaje. Ačkoli i Petr Mrázek je schopen prodávat na ledě kvalitu, aplaus našlehaných tribun zní hlavně v uších třiadvacetiletého strážce české klece, který v sezoně hájil klubové barvy Anaheimu Ducks. A je prvním tuzemským brankářem od roku 2011, který v play off MS vyčapal čisté konto.

Ve čtvrtek se brněnský rodák zapsal do srdcí českých fanoušků. Ti mají nového hrdinu. Nenápadného tichého elegána, u kterého máte pocit, že by byl v klidu, i kdyby přecházel po laně mezi newyorskými mrakodrapy. Bez jištění. „Asi trochu nervózní je, ale i kdyby, nedává to na sobě znát, týmu dodává jistotu,“ reaguje Ondřej Pavelec, trenér brankářů v národním týmu. „V zápase s Amerikou se seběhlo všechno dohromady. Jak náš tým makal a bojoval v některých fázích, bylo až neuvěřitelné,“ nese si bývalý reprezentační gólman, nadšení z odvedené kolektivní šichty. „Výhra 1:0 je vždycky pozitivní výsledek. Myslím, že to zvládl s klidem, i když párkrát v klidu úplně nebyl. Celkově, a s ohledem na svůj věk, to zvládl výborně a naprosto v pohodě, to samé celý tým. Každá udržená nula vzadu proti tak silnému soupeři se hodnotí pozitivně.“

Dostál je prvním strážcem českého brankoviště po 13 letech, jenž ve vyřazovací fázi MS vychytal nulu. Kdo byl před ním? „Asi já, ne?“ rozesměje se Pavelec. Ano. Jenom netrefil rok. Tehdy v Bratislavě fantasticky odolával proti stejnému sokovi, Američané rozjeli čtvrtfinále mnohem lépe. A jen díky Pavelcově eskamotérským kouskům skončila první třetina bez gólů. Nakonec svítilo na kostce 4:0 po Jágrově hattricku. Zvláštní znamení? V semifinále se šlo na Švédy…

Anketa Kdo postoupí do finále MS v hokeji? Česko Švédsko

Nyní taky. Tenkrát to s Tre Kronor nevyšlo, čehož někteří přímí aktéři litují dodnes. Konečný bronz měl lehce kyselou příchuť. „Švédi jsou hodně těžkým soupeřem, všichni víme, v jaké sestavě sem přijeli. Zatím proplouvají turnajem bez ztráty kytičky, je to komplexní tým s výbornými útočníky i beky, kolikrát ani nevíte, kdo je obráncem a kdo útočníkem. To jsme si ale vyzkoušeli už ve čtvrtek, Amerika na tom byla podobně,“ nevidí Pavelec velké rozdíly.

U Dostála se mu líbí absence výkyvů. Jak na bojišti, tak mimo něj. „Celým turnajem tak nějak proplouváte, bývá to nahoru dolů a my se snažíme, aby to běželo v rovině a výkony měly stoupající tendenci. Prvním zápasem s Finy Lukáš nastavil laťku hodně vysoko a po čtvrtku je laťka opět nasazená hodně vysoko. Ovšem vždycky je co zlepšovat,“ podotýká.

Byť by mohl, zároveň nechce Dostála glorifikovat před mužstvem, vydávat jej na odiv. „Po Americe jsem mu řekl, že odchytal výborný zápas. K tomu ale potřebujete i tým před vámi, jsou to spojené nádoby. A čtvrtkem Lukáš nic nekončí, teď se chce maximálně připravit na konec turnaje.“

Každopádně, z Dostálova každoročního progresu má výborný pocit. „Každým tréninkem a zápasem se posouváte nahoru, gólman většinou zraje po celou kariéru. Myslím, že by bylo dost předčasné přemýšlet, zda už dozrál. Něčím už si prošel, bojuje o své místo, tak to chodí po celou kariéru. Pořád o něco bojujete a každý zápas vám pomáhá dosáhnout toho, čeho chcete,“ dodává mistr světa z Německa 2010.