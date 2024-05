Dostál? Na první pohled nudný styl, ale má to vymakané, chválí legenda

Pojďme rovnou na věc. Lukáš Dostál vašima očima?

„No tak, pokud nedostanete gól, tak jste chytal vynikajícně. Někdy může jít o lehčí zápas, ale to proti Americe rozhodně nebyl ten případ. Šlo o všechno, na Lukáše letělo hodně střel, hlavně ve druhé třetině a pak i na začátku třetí. Konec jsme měli docela pod kontrolou. Faktem je, že pro gólmana jsou takováto utkání hodně vysilující, kdyby udělal jedinou chybičku, veškerá snaha by se mohla zhatit. Lukáš ji neudělal a byl základním stavebním kamenem našeho vítězství. Před zápasem jsem tvrdil, že dobrý výkon brankáře nám stačit nebude, musí být vynikající. A on vynikající skutečně byl.“

Jak se vám líbí jeho rozvážný styl chytání? Jde s dobou, byť i někteří výborní gólmani současnosti jsou víc stará škola.

„Chytá klidně, s ohledem na to, že mu je 23 let, tak působí vyzrále. Ale dnešní kluci se tenhle styl učí odmala, vývoj jde tímto směrem. Je to jiné než za nás. Na bruslích se perfektně pohybuje, dobře slajduje, nevyjíždí z brány příliš daleko. Chytání má nesmírně pod kontrolou. Ale jak říkám, je to dané trendem a stylem chytání. Jedna věc je