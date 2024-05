Problém! Rutta dostal stopku, Krejčík byl v nemocnici. Mínus dva beci?

V zápase si rozhodčí faulu Jana Rutty nevšimli, ale disciplinární komise ano. Český bek v semifinále proti Švédsku trefil loktem do obličeje Isaaca Lundeströma a dodatečně dostal trest na jeden zápas. Tím pádem na mistrovství světa dohrál, ve finále nenastoupí. Kouč Radim Rulík ale možná bude řešit velký problém, protože do nemocnice po utkání odjel na zákrok Jakub Krejčík. Jeho start není jistý, podle posledních informací webu iSport.cz by ale hrát měl.

Rutta trefil Lundeströma za stavu 4:2 pro Česko, rozhodčí upřeli Švédům pětiminutovou přesilovku. Z pohledu obránce šlo o nešťastný zákrok. „Nevím, co se stalo, zůstal tam ležet. To nikdy nechcete vidět, že někdo takhle zůstane na zemi. Já jsem se na zákrok nekoukal, potom jsem se ho hned ptal, jestli je v pohodě. On říkal, že jo,“ komentoval střet obránce.

„Mohli to alespoň zkontrolovat na videu. Ve skupinové fázi kontrolovali každou situaci. A slyšel jsem, že to byl loket. Je to trochu šok, že se rozhodčí nešli podívat na video,“ citoval server Expressen Lundeströma. Videa se ovšem bál i Rutta: „Strach jsem měl, ale nic se nestalo. Takže snad dobrý.“

Nakonec ne. „Disciplinární komise uděluje Janu Ruttovi trest na jeden zápas za faul loktem,“ vydala IIHF zprávu, když se dohrálo druhé semifinále mezi Kanadou a Švýcarskem. Tím pádem je Česko pro zápas o zlato určitě ve stavu mínus jeden obránce.

A problém je, že možná i mínus dva.

Jakub Krejčík dostal během zápasu pukem do tváře. Vrátil se s krvavým nosem a mřížkou zpátky, ale jeho start v neděli může být ohrožen. „Chystal se do nemocnice na zákrok. Uvidíme v neděli,“ pronesl trenér Radim Rulík.

Pokud Krejčík nebude moci nastoupit, zůstane mu pro finále jen pět obránců. Podle posledních zpráv by ale sparťanský bek měl do finálového duelu naskočit.

Před dvěma roky ve Finsku se Spojeným státům přihodil ještě větší malér. Tři obránci se na turnaji zranili, jeden musel domů z rodinných důvodů a nakonec měli na soupisce čtyři beky.