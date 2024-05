Česko žije hokejem, zavírají obchody. Hadamczik chce další MS dřív

Česko je hokejová země, bez debat. Navíc když národní tým vytáhne takhle báječnou podívanou, na domácím šampionátu postoupí do finále, všechno jde stranou. „Na každý zápas přišel až neuvěřitelný dav lidí, překonal se divácký rekord, který drželo minulé MS v Česku a do poslední chvíle se útočilo na metu 800 tisíc fanoušků,“ smeknul prezident IIHF Luc Tardif. Tenhle turnaj se povedl, nenajdete jediný mínus.

Z českého pohledu navíc dostal náramnou koncovku s domácím týmem ve finále. Česká televize zveřejnila data, že 76 % zapnutých televizorů sledovalo v sobotu hokej. To byl i důvod, proč TV Nova sáhla do svého nedělního programu. Měl běžet premiérový seriál, ale nemělo by to smysl, takže do hlavního vysílacího času skočí repríza. Obchodní řetězec Penny naplánoval, že všechny své obchody zavře v 19 hodin, aby zaměstnanci mohli domů na hokej.

Když o tom dopoledne po rozbruslení slyšel asistent trenéra Jiří Kalous , tvářil se hodně spokojeně. Hokej doma spustil euforii: „Máme dobrý pocit z toho, že se povedlo výkony a tím, jak tým vystupuje a hraje na maximum procent, vyvolat pozitivní náladu u fanoušků. A vlastně i u lidí, kteří hokej tolik nesledují. To je jen dobře.“

Mistrovství světa v Česku překonalo návštěvností vlastní rekord z roku 2015. „Měli jsme velké sezení se členy IIHF. A dal jsem prezidentovi Lucu Tardifovi myšlenku, že kdyby v kratším termínu nevěděli, kam umístit šampionát, tak my jsme obrovská hokejová země,“ uvedl ve studiu České televize šéf svazu Alois Hadamczik .

Anketa Získají čeští hokejisté na domácím MS zlato? ANO NE

Tardif si hned vzpomněl. „Ano, někdo říká, že bychom tady měli hrát častěji,“ usmál se. „Jasně, ale musíme to nechat taky na ostatních,“ pokračoval. Hadamczikův plán asi úplně neklapne. Aby se v Česku konalo mistrovství světa? Zase si nějakých osm až deset let počkáme.

„Ale pokaždé, když Česká republika dostane šampionát, vracíme se a vidíme to samé. Celý národ žije hokejem. Když máme kongres IIHF, lidi na něm jsou překvapení a vlastně i trochu závidí vášeň téhle země pro hokej,“ vysekl poklonu dějišti MS Tardif. A k překonání rekordu v návštěvnosti přidal: „Je to ohromný úspěch a taky důkaz, že je Česká republika hokejovou zemí.“

Vedle něho seděl viceprezident IIHF a šéf organizačního výboru MS Petr Bříza. Snažil se držet neutrální výraz. „Dva roky jsme tvrdě pracovali a oběma organizačním skupinám v Praze i v Ostravě bych chtěl poděkovat za jejich velkou práci. Moc mě těší, že se nám podařilo uspořádat festival, kde fanoušci nepodporují jen domácí tým, ale všechny zúčastněné země,“ pronesl.

Pak došlo na jednu komickou chvíli. Luc Tardif si vzal poslední slovo a loučil se: „A nezapomeňte, že v Česku se brzy koná zase další mistrovství. Už příští rok je v plánu MS žen v Pardubicích.“

V tu chvíli vytřeštil jinak distingovaný Petr Bříza oči: „V Českých Budějovicích,“ opravil šéfa nakonec s úsměvem. „Ach, jasně, Budežovice,“ roztomilou francouzskou angličtinou přidal Tardif.

Další šampionát dospělých dostane na starosti Dánsko se Švédskem. V Praze se potvrdil jízdní řád až do roku 2028, kdy se MS bude hrát v Paříži a Lyonu. A dál? Tam někde čekejte Slovensko a Finsko.

V Česku nejdřív v roce 2031, ale spíš později. Do té doby by sem ale mohlo zamířit MS juniorů a velkým lákadlem by mohla být nová aréna, která se staví v Brně a má být hotová v roce 2026. Příští dvě mistrovství světa dvacítek jsou za mořem, další pořadatele nemá.