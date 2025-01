Pohádkové MS s obřím ziskem. Ale ne rekordní. Háček v dotacích i přípravě

Třinecký boss Ján Moder to v prosinci vypálil natvrdo: „Výsledek je horší než v roce 2015,“ prohlásil v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál Sport. A dodal: „Bylo by dobré udělat audit k výsledkům hospodaření během mistrovství světa. Jednak je tam inflace pět procent a navíc teď měl skoro dvojnásobek dotací ze státu, které se taky projevily v hospodářském výsledku,“ doplnil majitel pětinásobných šampionů z předchozích sezon.

Okolo financí z loňského šampionátu bylo v posledních měsících hodně živo. Nejprve kvůli odměnám pro hráče. Hokejisté se ohradili kvůli prémiím pro nehrající náhradníky, kustody, maséry a fyzioterapeuty. Prezident svazu Alois Hadamczik přislíbil týmu ještě před turnajem za vítězství jeden milion na hlavu.

„Když jsem řekl, že milion za zlato, 750 tisíc za stříbro, 500 tisíc za bronz a 350 tisíc za čtvrté místo budou mít všichni, byli to ti, kteří měli právo zasáhnout do hry. Co kdyby stály v rohu dvě uklízečky? Taky byste je započítali?“ vyjádřil se později sám Hadamczik. Náhradníci dostali čtvrt milionu, členové podpůrného týmu 100 tisíc korun, ale bylo jim strženo téměř 16 tisíc korun za dodatečně zakoupené vstupenky na finále.

Další háček se skrývá v dotacích na šampionát. Proč?