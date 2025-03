Odpověď ČSLH: Domácí MS 2024 bylo rekordní po stránce sportovní i ekonomické!

V uvedeném článku byla prezentována nesprávná čísla, která tím pádem zkreslila konečné výsledky hospodaření MS 2015 a MS 2024. Český svaz ledního hokeje na základě svého účetnictví a studií zpracovaných přední poradenskou společností KPMG z roku 2015 a 2024 uvádí stejnou tabulku, jako uvedl deník Sport, avšak doplněnou o správná čísla, která jsou zvýrazněna červeně:

Z tabulky doplněné o relevantní údaje jednoznačně vyplývá, že MS 2024 bylo skutečně rekordní akcí, a to nejen co do počtu návštěvníků, ale také po hospodářské stránce, a to i po odečtení financí pocházejících z veřejných zdrojů.

Ve článku byly také prezentovány nesprávné informace týkající se propagace domácího MS 2024 prostřednictvím extraligových, prvoligových a druholigových hokejových klubů.

Český svaz ledního hokeje má prostřednictvím svých dceřiných společností se všemi dotčenými kluby uzavřené smlouvy, které přesně určují, jaké marketingové plnění mají kluby poskytnout. Odměna za poskytnutí reklamního prostoru odpovídá tržním podmínkám. Veškerá plnění byla ze strany klubů řádně doložena.

Pokud by vyšlo najevo, že kluby své povinnosti ze smlouvy nesplnily, jsou povinny poskytnout náhradní plnění nebo přiměřenou část získané odměny vrátit. Pokud při splnění podmínek smlouvy vykáží kluby zisk, je na jejich rozhodnutí, jak s takto vydělanými financemi naloží. Ve skutečnosti tedy není sporné, zda kluby domácí šampionát propagovaly, jak uvedl deník Sport.