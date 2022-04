Hráči ze stříbrné osmnáctky: hvězda, lídr ve Švédsku i tři gólmani v NHL

Karel Vejmelka mění Harriho Säteriho v brance Arizony, ale ani on v ní nevydržel do konce... • Reuters/Sergei Belski-USA TODAY Sports

Je to docela zajímavý úkaz. I když získáte medaili na MS do 18 let, dost hráčů ještě odpadne. Z různých důvodů nerozjedou velkou kariéru, která byla skvěle našlápnutá. Jenže česká stříbrná parta z roku 2014? Všichni si zahráli minimálně extraligu, všichni se dostali do profi hokeje. Z Davida Pastrňáka je hvězda NHL, za mořem si zachytali všichni tři brankáři.

Čtyři hráči ze sestavy, kterou tehdy také trénoval Jakub Petr, jsou nyní i v reprezentačním áčku na Českých hrách v Ostravě. „Když přijel Špágr ( Michael Špaček ), tak první, co říkal, bylo, že si pamatuje na osmnáctky. Hned jsme se o tom bavili. Je pravda, že je nás tu dost. Všichni si to pamatujeme, moc jsme si to tehdy užili,“ říká útočník Jiří Černoch.

„Medaili jsem dal dědečkovi,“ ani na okamžik nezaváhá Špaček s odpovědí, kam svůj poklad schoval. Kromě nich nyní bojují o MS ještě Jan Ščotka a Jiří Smejkal . Brzy se připojí nejspíš i Filip Chlapík a Jakub Vrána .

„Ano, vím, že drtivá většina kluků ze stříbrné osmnáctky má dobrou kariéru. Je vidět, že každý to vzal za správný konec a nenechal se nějak v uvozovkách uspokojit. Všichni jsme se vypracovali. Někdo hraje doma v Česku, někdo v Evropě, další v Americe NHL, takže to je super,“ vypočítává Špaček, lídr švédské Frölundy. Sám měl k NHL celkem blízko, na draftu si ho vybral Winnipeg. Rval se o šanci na farmě, párkrát dostal pozvánku nahoru, ale v zápase se neobjevil.

stříbrný tým z MS U18 v roce 2014 Vaněček, Vejmelka, Vladař – Havlín, Mašín, Mikliš, Pyrochta , Rašner, Ščotka, Zbořil – Černoch, Chlapík, Karabáček, D. Kaše, Kuťák, Ordoš, Pastrňák , Smejkal, Špaček, Veselý, Vopelka, Vrána, Zacha

Když se měl zamyslet, co dorostenecká medaile znamená pro kariéru? „To je strašně brzo říkat, co bude dál. I když jste pak ve dvacítce, stále to nic neznamená. Je to pořád dlouhá cesta, ale krásné vzpomínky, když uděláte úspěch, si nesete s sebou. Takže já přeju klukům hodně štěstí, aby nás aspoň napodobili,“ bude Kulichovi a spol. fandit, ať dnes porazí v semifinále Spojené státy.

Rada pro současné teenagery zní jasně. „Makat,“ vyloudí Špaček úsměv. A přidává ještě jeden pohled na stříbrný turnaj: „Jde o to, že máte super vzpomínku na celý život, což je na všem asi to nejhezčí. Co se týče kariéry, může to trošku pomoct, přijde draft NHL, tam si vás někdo všimne. Nebo vás turnaj posune o něco nahoru. Ve finále to ale nic neznamená, jste pořád na začátku.“

Když však začátek profi kariéry uchopíte jako stříbrná sestava z roku 2014, je to slušný recept.