Osmnáctka na MS padla se Švedy 0:2. Rozhodnutí z podivné přesilovky

Před startem světového šampionátu se říkalo, že by opět Češi mohli překvapit a bojovat třeba i o cenný kov. Rusko nadále na vrcholných akcích chybí a Kanada navíc do Švýcarska nepřivezla to nejlepší. Řada prvotřídních javorových listů dostala volno pro boje v play off tří věhlasných zámořských juniorek OHL, WHL a QMJHL.

Kdo rozhodně nepotřeboval omluvenku kvůli klubovým povinnostem, je český brankář Michael Hrabal. Chytá totiž za tým Omaha Lancers, který patřil letos k nejhorším v americké USHL a po vzoru svého jmenovce Bohumila prožil proti Švédům pohroužen do sebe příliš hlučnou samotu. Mnohdy byl na švédské projektily, které mu svištěly kolem uší, sám, ale poradil si.

Kdo čekal severský koncert a škodolibou dardu pro družinu kouče Jakuba Petra, mýlil se. Český tým dlouho držel bezbrankový stav a postupem zápasu se vytrácela i sebedůvěra ze švédských holí. Kdyby se i v hokeji vedla statistika držení hracího předmětu jako ve fotbale, Švédové byli jasně lepší, totéž se dalo říci o pohybu, četnosti střelby či vhazování, ale kýžený efekt to nemělo.

Ve výběru trenéra Anderse Eriksena se to přitom hemžilo hráči, na které čekají vysoké místenky v budoucím draftu jako třeba jeden z nejlepších beků této generace Axel Sandin-Pellikka nebo kapitán Otto Stenberg, ale proti byl český fantom pod maskou. O Hrabalovi se totiž traduje, že je možná nejlepším evropským brankářem pro příští draft a na MS tuto myšlenku jen potvrzuje nejlepšími čísly ze všech gólmanů.

Bohužel pro české barvy však zápas rozhodla podivná situace, kdy rozhodčí poslali Švédy na dvě minuty do přesilovky pěti proti třem. Faul kapitána Jakuba Dvořáka byl jasný, ale čeští trenéři reklamovali, že Švédové během hry špatně střídali a odmítli poslat na led kvarteto hráčů na oslabení, měla následovat diskuze, jenže sudí krátce po varování udělili české střídačce další dvě minuty, tentokráte za zdržování hry.

Byť Švédové působili rozhozeně z průběhu zápasu, nabídnutou šancí nepohrdli. Obránce Willander proměnil dvojnásobnou početní výhodu přesnou střelou z mezikruží, na kterou Hrabal nedosáhl.

Necitlivost sudích tak částečně přispěla k rozhodnutí zápasu. Willanderův gól byl totiž tím vítězným. Tre Kronor sice měli jednoznačnou optickou převahu, ale velké šance se až na výjimky nekonaly, protože skvěle pracovala česká defenziva, případně zeď jménem Hrabal.

Když ale nedáte gól, nemůžete vyhrát. Přitom za stavu 0:0 jel sám na Erlidena Adam Židlický a v posledním dějství Adam Jiříček ukázal, že by mohl jít ve šlépějích bratra Davida, když nachystal šanci Štanclovi, který orazítkoval tyč. Češi tak po prohře na nájezdy se Slovenskem a jasné výhře nad Německem smolně padli se Švédy a o lichotivější pozici před čtvrtfinále zabojují s oslabenou Kanadou.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 48:12. Willander, 59:55. Stenberg Hosté: Sestavy Domácí: Erliden (Thelin) – Sandin-Pellikka, Lindstein (A), Willander, Hurtig, Landén (A), Bergström – Edstrom, Unger Sörum, Stenberg (C) – Dower Nilsson, Forsfjäll, Wahlberg – G. Kangas, Zether, Nordh – Stählberg, Sagadin, Johansson – Pettersson. Hosté: Hrabal (Kavan) – Jiříček, Dvořák (C), Kočí, Matějíček, Vochvest, Skok, Eichler – Šalé (A), Fábry, Petr (A) – Csabi, Šimek, Felcman – Židlický, Holinka, Štancl – Jecho, Hradec, Kučera – Adámek. Rozhodčí M. Jobbagy, L. Kohlmueller – M. Merks, S. Riecken Stadion Raiffeisen Arena, Porrentruy (Švýcarsko) Návštěva 1528 diváků

