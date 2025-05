Pro Davida Pastrňáka to bude šestý šampionát. Před rokem dorazil do Prahy až během rozehraného turnaje, ale výtečně zapadl. I když ho sužovaly zdravotní problémy, ve finále se Švýcary vstřelil slavný zlatý gól. „Věřím, že teď se budu cítit líp. Mám od sebe velká očekávání,“ hlásil do telefonu z Bostonu, kde se připravuje i s dalšími hráči, hlavně Američany, kteří si na šampionátu také zahrají. Takže jde o kvalitní tréninky.

Minulý týden jste vzkázal, že si potřebujete dát pár dní na rozmyšlenou. Definitivní ano přišlo až v pondělí, tak jak probíhalo rozhodování?

„Mezi koncem základní části a začátkem šampionátu je poměrně dlouhá doba, přes tři týdny. Takže v první řadě jsem potřeboval vědět, jak na tom bude moje tělo. Musel jsem chvíli trénovat a zjistit, jak na tom jsem. Abych byl co nejlíp nachystaný. Reprezentace je velký závazek.“

A zjistil jste, že se cítíte dobře?

„Ano. Navíc jsem hlavně dostal chuť, že bych ještě chtěl hrát hokej. Abych řekl pravdu, během sezony jsem o tom nepřemýšlel, člověk má hlavu nastavenou na NHL a pořád věří, že nakonec postup do play off vyjde a zahrajeme si o Stanley Cup. Ale když to nevyšlo a cítil jsem se dobře, šel jsem do toho. Vždycky je pro mě čest obléct reprezentační dres. Navíc jsme to probírali doma. A když je šance si zahrát ve Švédsku, to byl další faktor.“

Právě manželka Rebecca je Švédka. O to větší máte motivaci se z dánského Herningu přesunout na boje o medaile do Stockholmu, že?

„No jasně! Můžu přiznat, že důležitou roli v tom hrála právě Rebecca, která se mě po sezoně zeptala: ´Hele, ty jako nebudeš hrát ve Švédsku, jo?´ (smích) Takže mě trošku popíchla a věci se daly do pohybu.