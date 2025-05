Roman Červenka po hattricku: „Já jsem hlavně rád, že se povedl zápas. Když dáš tři góly, tak je to příjemný. Nebudu lhát, že ne. Nevím, jestli to byl ten stý zápas. Byl, jo? Každý říká něco jiného. Je to specifický, asi to byl dárek. Připravoval jsem se jako na každý jiný zápas, nic speciálního jsem necítil. Samozřejmě se některé věci díky zkušenostem trochu pozměnily. Znáš to tělo, víš, co potřebuje. Ale už je to tak žažité, že vše, co je s tím spojené, mě vlastně baví. Asi to nějaká meta je. Ale já nad tím nepřemýšlím. Když budeme hrát dobře, tak se to pak stane. Neupínám se k tomu, že překonám Vejbu (Davida Výborného, který na MS sehrál 104 utkání). Můj hlavní cíl je připravit se na čtvrtfinále, máme dva těžké zápasy ještě předtím. Doufám, že ten zápas (finále nebo o třetí místo), kdy bych ho mohl překonat, budeme hrát.“