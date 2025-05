Asistent trenéra Jiří Kalous připustil, že s kolegy mají variantu, že by dopsali na soupisku obránce Daniela Gazdu. „Počkáme, podle situace to budeme řešit,“ řekl. Není tedy vyloučené, že by mohl naskočit ještě do pondělního utkání s Dány (od 20.20 hodin).