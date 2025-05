Gólmanský parťák z Bostonu exkluzivně o Pastrňákovi: Ani já netuším, co provede!

Na mistrovství světa nastoupí v posledním utkání „dánské“ skupiny proti sobě. Jeremy Swayman vs. David Pastrňák. Dva kamarádi z klubu, teď rivalové. Swayman ho zná především z tréninků Bruins, ale dvakrát proti němu stál v brance před třemi lety na mistrovství světa v Tampere. V utkání základní skupiny, ale hlavně v boji o bronz. V něm Pastrňák nasázel hattrick a Češi vyhráli 8:4.

„Ale to už je dávná historie,“ řekla americká gólmanská hvězda. „On je fakt dobrý. Mám štěstí, že při trénincích můžu sledovat, jak střílí a odkud, že ho v zápasech nemusím moc hledat,“ pousmál se gólman Bostonu v exkluzivním rozhovoru. Ale ještě předtím musel sesednout z golfového vozíku.

Jsme z českých médií. Takže určitě tušíte, na koho se chceme zeptat, nebo ne?

„Asi na mé chlapce, co? Máme v Bostonu český páreček. Pasta a Lauko, který se do Bruins vrátil během sezony. Měl už jsem příležitost tady s Pastou pokecat. Jsme si blízcí, jsme kamarádi. Je úžasné, že můžeme hrát tyhle turnaje. On je hráč do velkých zápasů. Takže je vážně zábava vidět ho zase na mezinárodní scéně.“

Poslední takové shledání v Tampere ale tak zábavné nebylo, co myslíte?

„Jo, zápas o bronz… Neměli jsme moc obránců, dal mi tři góly. Ale to je už poměrně dávná historie. Pojďme radši dopředu.“ (smích)

Jak jinak Pastrňáka vnímáte? Je i v Bostonu člověk, se kterým je zábava?

„Jasně. Výborný kluk. Dovede si zachovat nadhled a zároveň je dobrý profík. Proto je v lize každou sezonu tak úspěšný. Ví, jak se o sebe postarat. Po psychické stránce, o fyzičku, aby podal na ledě výkon pokaždé, kdy na něj vstoupí. A to je něco, z čeho můžeme všichni čerpat.“