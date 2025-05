Červenka: rekord na olympiádě? I nohejbal chce vyhrát, v čem pomohl Růžička?

PŘÍMO Z DÁNSKA | Byla to jízda. Ale držte si dál klobouky, nemusí zdaleka končit! V sobotu přiletěly na led v Herningu čepice poté, co kapitán Roman Červenka ozdobil stý zápas na šampionátu hattrickem. Pak se spustil vodopád chvály. Akorát od jediného člověka ne. Od něj… Mluvil o týmu, zdráhal se volit vzletná slova. „Máme tady nějaký cíl. Není to o mně,“ opakoval. Ve 39 letech je pořád na vrcholu sil a blíží se další metě. Kterou by mohl zdolat na olympiádě v Miláně! Čím to, že nestárne? V čem mu pomohl kouč Vladimír Růžička?