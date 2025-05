Klapka v potyčce s Garlandem: 203 cm vs. 178 cm. Vyskakoval si. Věděl, že se prát nemůžu

Souboj českých hokejistů se Spojenými státy americkými na závěr základní části mistrovství světa provázela řada drobných šarvátek a do jedné z nich se dostal i 203 centimetrů vysoký útočník Adam Klapka, který se postrkoval s Conorem Garlandem, jenž měří o 25 centimetrů méně. Na bitku nedošlo i proto, že za ni na šampionátech na rozdíl od NHL vedle vyššího trestu hrozí i disciplinární postih.

„Vyplynulo to ze situace. Znám ho z NHL, hrál jsem proti němu. Hraje takovým stylem, já mám taky svůj styl. Nějak se to seběhlo,“ řekl Klapka novinářům. Vysoký útočník Calgary se bitek nebojí.

„On asi věděl, že tady se s ním prát nemůžu, tak si vyskakoval. Proto do toho šel asi trochu víc po hlavě,“ uvedl s úsměvem Klapka, který měl oproti útočníkovi Vancouveru výraznou výškovou převahu.

Oba putovali na trestnou lavici, na které si Klapka užíval ovace českých fanoušků. „Tohle je baví, v zápasech to chtěli vidět. Vnímal jsem to, bylo to super. Ale člověk je tu kvůli týmovém úspěchu, což se nepovedlo,“ podotkl Klapka k porážce 2:5.

Český tým ve skupině šestkrát vyhrál, až proti Američanům narazil. „Zápas nám ukázal, že musíme pracovat na tom, abychom se udrželi v útočném pásmu. Trenéři nám to rozeberou a ukážou na videu, v dalším zápase se od toho odrazíme,“ věří bývalý útočník extraligového Liberce.

Po dnešním přesunu do Stockholmu čeká obhájce titulu ve čtvrtek souboj ve čtvrtfinále proti Švédsku. „Tam už si nevyberete. Všechny týmy jsou dost kvalitní, musíme zatnout zuby a jít přes kohokoliv,“ řekl Klapka.