Červenka: Jediná porážka a třetí místo? Kruté a smutné, ale nemůžeme z toho dělat vědu

Co se vám honí hlavou po první prohře na turnaji?

„Je nepříjemné a smutné, že jediná porážka ve skupině nás odsunula na třetí místo. Nedá se ale nic dělat.“

Co bylo špatně ve třetí třetině?

„Byli jsme mockrát venku na trestné. Těžko říct, co všechno byly, nebo nebyly fauly, to už je teď jedno. Když chcete uspět v důležitých zápasech, nemůžete hrát tolik času v oslabení. Měli jsme si taky pomoct vlastní přesilovkou. Druhá třetina byla z naší strany poměrně slušná, vedení 2:1 jsme si měli pohlídat.“

Vnímáte, že je to celkem kruté? Jedinkrát prohrát, a skončit až třetí?

„Je to kruté. Ale je to tak. Před zápasem jsme o této možnosti věděli, ale nepřipouštěli jsme si ji. Věřili jsme, že to zvládneme. Nepovedlo se.“

Je nepříjemná ta nejistota, kterou máte před sebou?

„Teď už s tím nic nenaděláme. Budeme čekat... Rádi bychom zůstali v Herningu, ale už to nemáme ve svých rukách.“

Co nejvíc drhnulo?

„Věděli jsme, že Američané hrají hodně ofenzivně a zapojují do toho i beky. Potřebovali jsme dostávat puky rychle za ně nebo je naopak rychle obracet. Nějaké šance jsme z toho měli. Uvědomovali jsme si, že nemůžeme ztrácet kotouče. Jakmile se to stalo, Američané šli hned ve čtyřech dopředu. S jejich kvalitou bylo těžké to chytat.“

Gólman Karel Vejmelka pochytal 51 střel, hodně vám pomohl, že?

„Chytal skvěle. Američané měli ještě spoustu dalších šancí, které zneškodnil.“

Je důležité, že oba brankáři jsou ve formě? Výborně chytal i Daniel Vladař.

„Pro čtvrtfinále je to dobrá zpráva. Je na trenérech, pro koho se rozhodnou. Víme, že oba jsou velice kvalitní a věřím, že každý z nich dokáže čtvrtfinále vychytat.“

Neotřese porážka týmem?

„Nemůžeme z toho dělat vědu. Teď už s tím nic neuděláme. Je potřeba se poučit a dobře se připravit na čtvrtfinále. Ať v něm bude kdokoliv.“

Je reálné, že nastoupíte ve čtvrtfinále opět proti Američanům. Uvítali byste odvetu?

„Byli bychom rádi. Uvidíme.“

Budete koukat na oba zápasy, které rozhodnou o vašem osudu?

„Asi si dáme na hotelu dvě televize vedle sebe.“