Klíčový zápas, co rozhodne o úspěšné či neúspěšné cestě za zlatou obhajobou. Čeští hokejisté nastupují do čtvrtfinále mistrovství světa. Po přesunu do Stockholmu hrají o postup do semifinále se Švédskem. V první třetině poznal výběr kouče Radima Rulíka drtivou sílu domácího týmu s 22 hráči z NHL. Seveřané od prvních minut dominovali. První velké šance se chopili po vyloučení Davida Pastrňáka. V závěru úvodní dvacetiminutovky naděje Čechů na vyrovnání oddálil Lucas Raymond, jenž dal dva góly. ONLINE přenos utkání sledujte od 20.20 na iSportu. Pavouk MS ZDE>>>