Zlaté USA měly energii. Starší Američani by chodili na pivo. Kdo je neznámý kouč?

Co stojí za triumfem amerických hokejistů na mistrovství světa po nekonečných 65 letech? Kdo je Ryan Warsofsky, 37letý kouč zlatého týmu, jenž byl tím mužem, co mladé energické hráče spojil ve vítězný soubor? A proč se nedaří Švýcarům udělat poslední krok na cestě za světovým primátem? Jakou inspiraci si vzít do českého hokeje od obou finalistů? Dost témat pro pondělní ZIMÁK ŽIVĚ, kde se do debaty pustili dvojnásobný šampion švýcarské ligy Jaroslav Bednář a bývalý juniorský mistr světa, obránce Washington Capitals Jakub Čutta, jenž nyní žije a trénuje ve Švýcarsku.