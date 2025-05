Dánská mašina Olesen: V úspěch jsme věřili, Ehlers pomohl. Co laso z NHL?

Obléká dres budějovického Motoru a jako jediný zástupce české nejvyšší soutěže zasáhl do bojů o medaile na světovém šampionátu. Málokdo čekal, že ve čtvrtfinále Dánové pošlou na dovolenou favorizovanou Kanadu v čele se Sidneym Crosbym. Kat javorových listů Nick Olesen dovedl skandinávský soubor za senzačním čtvrtým místem. „Výhru nad takovým týmem, jako je Kanada, nám nikdo nevezme,“ zmiňuje v rozhovoru pro iSport devětadvacetiletý útočník vybraný i do All-Star týmu domácího mistrovství. Pokukuje po něm některý z celků zámořské NHL?

Jak se cítíte po náročném turnaji?

„Bylo to těžké. Ale pracovali jsme jako tým a můžeme být na sebe právem hrdí. Měli jsme těžký začátek, prohráli jsme první tři zápasy. Pak jsme měli mítink, řekli jsme si, že musíme změnit hru a hrát lépe. Naši fanoušci byli úžasní a pomohli nám k vítězstvím nad Norskem, Kazachstánem, Maďarskem a Německem. A hlavně proti Kanadě, kdy naprosto šíleli.“

Považujete vyřazení Kanady ve čtvrtfinále za největší úspěch dánského hokeje?

„Určitě. Poprvé jsme proklouzli do semifinále. A vyřadit Kanadu? To je něco neuvěřitelného. Je skvělé, co jsme dokázali.“

Co jste cítil, když jste Kanadu s kapitánem Sidneym Crosbym poslali domů?

„Při