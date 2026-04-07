MS v hokeji 2026: Program, výsledky, skupiny, kdy hrají Češi?

Zklamání ve tváři českého kapitána Romana Červenky
Zklamání ve tváři českého kapitána Romana Červenky
Smutný český kapitán Roman Červenka po vyřazení ve čtvrtfinále
Zklamaný David Pastrńák další medaili z mistrovství světa nepřidá
David Pastrňák zklamaně sedí na střídačce po porážce ve Stockholmu
Smutný pohled Davida Pastrňáka po konci ve čtvrtfinále
Čeští trenéři tentokrát národní tým k medaili nedovedou
Na českých hokejistech včetně Davida Pastrňáka bylo vidět velké zklamání
Čeští hokejisté se loučí s mistrovstvím světa bez medaile
89. mistrovství světa v ledním hokeji se bude konat ve Švýcarsku od 15. do 31. května 2026. Česko začne ve skupině B zápasem proti Dánsku od 20:15. Posledním soubojem ve skupině bude derby proti Slovensku. Program, skupiny a další informace o tomto turnaji naleznete v článku.

Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)

  • Dánsko - Česko (Pátek 15. května, 20:15)
  • Slovinsko - Česko (Sobota 16. května, 20:15)
  • Česko - Švédsko (Pondělí 18. května, 20:15)
  • Česko - Itálie (Středa 20. května, 16:15)
  • Slovensko - Česko (Sobota 23. května, 16:15)
  • Česko - Norsko (Pondělí 25. května, 16:15)
  • Česko - Kanada (Úterý 26. května, 20:15)

Kompletní program a výsledky MS v hokeji 2026

Datum a časZápasVýsledekFáze / Skupina
Finsko – Německo- : -Skupina A
Švýcarsko – USA- : -Skupina A
Švédsko – Kanada- : -Skupina B
Dánsko – Česko- : -Skupina B
Rakousko – Británie- : -Skupina A
Finsko – Maďarsko- : -Skupina A
Švýcarsko – Lotyšsko- : -Skupina A
Slovensko – Norsko- : -Skupina B
Kanada – Itálie- : -Skupina B
Slovinsko – Česko- : -Skupina B
USA – Británie- : -Skupina A
Rakousko – Maďarsko- : -Skupina A
Německo – Lotyšsko- : -Skupina A
Itálie – Slovensko- : -Skupina B
Švédsko – Dánsko- : -Skupina B
Norsko – Slovinsko- : -Skupina B
Finsko – USA- : -Skupina A
Švýcarsko – Německo- : -Skupina A
Kanada – Dánsko- : -Skupina B
Česko – Švédsko- : -Skupina B
Lotyšsko – Rakousko- : -Skupina A
Maďarsko – Británie- : -Skupina A
Itálie – Norsko- : -Skupina B
Slovensko – Slovinsko- : -Skupina B
Švýcarsko – Rakousko- : -Skupina A
USA – Německo- : -Skupina A
Česko – Itálie- : -Skupina B
Švédsko – Slovinsko- : -Skupina B
Finsko – Lotyšsko- : -Skupina A
Švýcarsko – Británie- : -Skupina A
Norsko – Kanada- : -Skupina B
Dánsko – Slovensko- : -Skupina B
Maďarsko – Německo- : -Skupina A
Finsko – Británie- : -Skupina A
Kanada – Slovinsko- : -Skupina B
Itálie – Švédsko- : -Skupina B
USA – Lotyšsko- : -Skupina A
Švýcarsko – Maďarsko- : -Skupina A
Německo – Rakousko- : -Skupina A
Dánsko – Slovinsko- : -Skupina B
Slovensko – Česko- : -Skupina B
Švédsko – Norsko- : -Skupina B
Lotyšsko – Británie- : -Skupina A
Finsko – Rakousko- : -Skupina A
Dánsko – Itálie- : -Skupina B
Kanada – Slovensko- : -Skupina B
USA – Maďarsko- : -Skupina A
Německo – Británie- : -Skupina A
Česko – Norsko- : -Skupina B
Slovinsko – Itálie- : -Skupina B
Maďarsko – Lotyšsko- : -Skupina A
USA – Rakousko- : -Skupina A
Švýcarsko – Finsko- : -Skupina A
Norsko – Dánsko- : -Skupina B
Slovensko – Švédsko- : -Skupina B
Česko – Kanada- : -Skupina B
Čtvrtfinále (Curych)- : -Play off
Čtvrtfinále (Fribourg)- : -Play off
Čtvrtfinále (Curych)- : -Play off
Čtvrtfinále (Fribourg)- : -Play off
Semifinále- : -Play off
Semifinále- : -Play off
O 3. místo- : -Play off
Finále- : -Play off

Složení základních skupin na MS v hokeji 2026

Skupina A (Curych)Skupina B (Fribourg)
USA, Švýcarsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Maďarsko, Velká BritánieKanada, Švédsko, Česko, Dánsko, Slovensko, Norsko, Slovinsko, Itálie

Kde se hraje MS v hokeji 2026? (Stadiony a města)

MS v hokeji 2026 se odehraje ve Švýcarsku. Skupinu A bude hostit Curych a skupinu B, včetně českého týmu, přivítá Fribourg. Finále se odehraje v curyšské Swiss Life Areně 31. května od 20:20.

Vstupenky na MS v hokeji 2026 (Ceny a prodej)

Prodej lístků odstartoval už 8. září 2025 a v tuto chvíli běží druhá vlna. Ceny vstupného na zápasy v základních skupinách začínají na 29 francích (přibližně 770 Kč) a mohou se vyšplhat až na 350 franků (9 250 Kč). U vyřazovacích bitev si fanoušci samozřejmě připlatí. Kapacita hal se rychle vyprazdňuje, s nákupem se tedy vyplatí pospíšit. Oficiální vstupenky můžete pořídit zde.

Herní systém a formát turnaje

Šampionátu se účastní 16 celků rozdělených do dvou osmičlenných skupin, v nichž se utká každý s každým. Čtveřice nejlepších z obou tabulek postoupí do čtvrtfinále, kde na ně čeká vyřazovací systém „křížovým pravidlem“ (1A–4B, 2A–3B, 1B–4A, 2B–3A). V play off rozhoduje o postupu vždy jediný duel.

Maskot MS v hokeji 2026: Vrací se kráva Cooly

Stejně jako v roce 2009, kdy Švýcarsko hostilo světovou elitu naposledy, se vrací populární maskot Cooly. Tato kráva symbolizuje tradiční švýcarské hodnoty: dobrosrdečnost, sportovního ducha, sepětí s přírodou a úctu k tradicím.

Konečné pořadí MS v hokeji 2025

PořadíTým
1.USA
2.Švýcarsko
3.Švédsko
4.Dánsko
5.Kanada
6.Česko
7.Finsko
8.Rakousko
9.Německo
10.Lotyšsko
11.Slovensko
12.Norsko
13.Slovinsko
14.Maďarsko
15.Kazachstán (sestup)
16.Francie (sestup)

Historie a medailisté MS v hokeji

Vůbec první světový šampionát se uskutečnil v roce 1920 a ovládla ho Kanada, zatímco Československo vybojovalo bronzové medaile. Právě kolébka hokeje se v úvodních dvou dekádách těšila absolutní dominanci. Po druhé světové válce se dočkali prvního triumfu také Čechoslováci, kteří ovládli domácí mistrovství v Praze roku 1947 a úspěch zopakovali i o dva roky později. Přesto zůstávali hlavní silou Kanaďané, kteří do roku 1961 přidali dalších osm prvenství.

Mezi lety 1963 a 1990 následovala éra totální nadvlády sovětské sborné, kterou o zlato připravilo pouze čtyřikrát Československo a jednou Švédsko. Od devadesátých let se vítězové pravidelně střídají. Jediným týmem v novodobé historii, který dokázal triumfovat třikrát v řadě a zkompletovat zlatý hattrick (1999–2001), je Česká republika.

Často kladené dotazy k MS v hokeji 2026 (FAQ)

Ve které skupině hrají Češi na MS v hokeji 2026?

Český národní tým odehraje své zápasy v základní skupině B, jejímž domovem bude BCF Aréna ve švýcarském Fribourgu. První duel vypukne v pátek 15. května ve 20:15 proti Dánsku.

Kdo je nejúspěšnějším týmem v historii MS v hokeji?

Historické tabulky vede Kanada s celkovým počtem 53 medailí (28 zlatých, 16 stříbrných a 9 bronzových).

Kolik medailí má Česko (a Československo) z MS v hokeji?

Dohromady získalo Česko a Československo úctyhodných 48 cenných kovů z celkem 88 odehraných šampionátů (13x zlato, 13x stříbro, 22x bronz).

Jaké je motto a hymna MS v hokeji 2026?

Oficiálním heslem turnaje je „Time to shine“ (Čas zazářit). Stejnojmennou hymnu mistrovství nazpíval švýcarský zpěvák Bastian Baker.

