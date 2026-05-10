Český tým pro MS: Blümel jede, Pastrňák se Zachou se omluvili a Klapka se nevešel
Po olympijském turnaji se blíží další hokejový vrchol sezony. Mistrovství světa hostí Švýcarsko od 15. do 31. května 2026. Trenér české reprezentace Radim Rulík v neděli po příletu ze Švédských her oznámil na tiskové konferenci finální nominaci. Na MS jedou Hronek, Kempný, Galvas, Hájek, Červenka, Kubalík, Flek, Sedlák, Blümel či Kaut. Chybí Pastrňák, Klapka či Zacha. Program MS v hokeji ZDE >>>
Zprávy ze dne 10. května 2026
Radim Rulík, trenér hokejové reprezentace o spolupráci s nástupci: „Se Zdeňkem Motákem jsme měli jeden telefon, budeme určitě v komunikaci. Je možné, že je využijeme jako trenéry, kteří nám budou pořizovat poznatky o soupeřích. Tím by do toho byli zatažení.“
Radim Rulík, trenér hokejové reprezentace: „Naše ambice? Abychom se semkli a podali co nejlepší výkon. Uvidíme, na co to bude stačit. Ambice je čtvrtfinále a v něm zabojovat o semifinále.“
Jiří Šlégr, generální manažer hokejové reprezentace: „Mluvil jsem s Pavlem Zachou, už jsem se mu dovolal. Omluvil se, že nepřijede.“
Mimo nominaci skončil Adam Klapka, který strávil celou základní část v Calgary v NHL. „Nevešel se,“ řekl stručně Rulík.
Češi zatím počítají s gólmanskou trojicí z Evropy, kterou vytvoří Petr Kváča, Josef Kořenář a Dominik Pavlát. Gólmani Karel Vejmelka a Vítek Vaněček z NHL se omluvili, ve hře je naopak možný přílet Daniela Vladaře, který v noci vypadl z play off s Philadelphií. „Brankáři z Utahu nepřijedou, omluvili se oba dva. Co se týká Daniela Vladaře, jsme s ním v kontaktu, čekáme na výstupní prohlídku,“ prozradil Šlégr.
Povolání se dočkal Matěj Blümel z AHL. „Dáme si dohromady, jak dlouhou měl pauzu, postupně ho chceme zabodovat, ale do sestavy s ním počítáme. Stoprocentně ho považujeme za ofenzivního hráče, za bruslaře. Přihlíželi jsme k tomu, abychom to ubruslili na obrovském hřišti. Jakmile se tam nestíhá bruslařsky, je těžké to uhrát. Věříme, že ho zabudujeme co nejdřív a počítáme s ním do sestavy. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ řekl k jeho nominaci trenér Radim Rulík.
Radim Rulík, trenér hokejové reprezentace: „Byla to jedna z hodně těžkých nominací. Omluvenek bylo hodně, tolik jich nepamatuju, ale chápu to. U dalších hráčů byla vyrovnanost. Rozhodovala bruslařská schopnost to zvládnout na velkém hřišti a správné rozhodování na malém prostoru.“
Jiří Šlégr, generální manažer hokejové reprezentace: „Davida Pastrňáka jsem nakontaktoval poté, co Boston vypadl. Měli jsme krátkou konverzaci, z níž jsem necítil, že za námi přicestuje. Taková emoce může být po týdnu jiná. Dnes jsme si to upřesňovali a potvrdil mi, že na letošní MS nepřijede.“
Jiří Šlégr, generální manažer hokejové reprezentace: „Oslovili jsme 12 hráčů z NHL, devět se nám omluvilo, tři přijali pozvánku do kempu. Pozvali jsme šest hráčů z AHL, přišlo i hodně omluvenek z evropských klubů. Jsme přesvědčení, že máme dost kvalitních hráčů.“
Milan Hnilička, ředitel reprezentací: „Máme den volna a v úterý máme sraz s nominovanými hráči na letišti. Trénovat budeme až v dějišti šampionátu. Budeme bydlet v Bernu, bude to složitější, je to půl hodiny cesty do haly ve Fribourgu.“
Alois Hadamczik, prezident hokejového svazu: „Příprava byla dlouhá. Věřím, že jsme dali dohromady dobré mužstvo a při vedení starších hráčů vybojujeme medaili a tím se rozloučíme medailí s trenérským štábem.“
Jde se na to
TK ještě nezačala, zdržení, pozdější přílet, plus schůzka s hráči. Podle @horak_mir není v nominaci A Klapka @czehockey . Podle mých info naopak je v ní naopak L Sedlák, který tak vytvoří dvojici s Červenkou @HCPCE. Byl pomlácený, ale i tak neodolal vábení repre
Za hodinu a něco nominace na MS @czehockey. I když se R Červ ještě snažil přemluvit D Pastrnaka, podle mých info to nevyšlo. A Pasta tak bude chybět. Výjimečně se omluvil, což asi ted každý pochopi. Zranění, rodina…
Napětí by se dalo krájet jen velmi ostrým nožem. Po debaklu 1:6 od Švýcarů na Švédských hrách si členové národního týmu v tiché kabině zabalili výstroj a pomalu se šourali k odjezdu na cestu domů. Autobus je z Catena arény vezl na letiště v Ängelholmu, odtud do Prahy. Přičemž až v metropoli se hráči mají dozvědět finální nominační verdikt pro mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu, které startuje v pátek duelem proti Dánům. Tisková konference začíná v 19:30. Více čtěte ZDE>>>
Meet the captains!
C: Macklin Celebrini (@BCHockey_Source)
A: Ryan O’Reilly (@OHFHockey)
A: John Tavares
Zprávy ze dne 8. května 2026
Hokejisté Ukrajiny se po 20 letech vrátí do elitní skupiny mistrovství světa. Na šampionát v německých městech Düsseldorfu a Mannheimu postoupili díky druhému místu ve skupině A divize I v polském Sosnovci. Radovali se díky dnešní výhře nad Japonskem 3:1 a následnému zaváhání domácího Polska, které podlehlo Litvě 1:2 v prodloužení. Už ve čtvrtek si zajistil návrat po roce mezi šestnáctku nejlepších Kazachstán, který skupinu vyhrál. Více čtěte ZDE>>>
V nominaci hokejistů Kanady na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu nechybí devatenáctiletý útočník Macklin Celebrini ze San Jose, který byl u zisku stříbra na únorových olympijských hrách v Miláně. V kádru je i další jednička draftu NHL, o 16 let starší John Tavares, jenž má zlato z olympiády v Soči 2014 a také ze Světového poháru v roce 2016 z Toronta.
Nominace hokejistů Kanady na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu (15.-31. května):
Brankáři: Jet Greaves (Columbus/NHL), Jack Ivankovic (University of Michigan/NCAA), Cam Talbot (Detroit/NHL),
obránci: Evan Bouchard, Darnell Nurse (oba Edmonton/NHL), Dylan DeMelo (Winnipeg/NHL), Sam Dickinson (San Jose/NHL), Denton Mateychuk (Columbus/NHL), Morgan Rielly (Toronto/NHL), Zach Whitecloud (Calgary/NHL), Parker Wotherspoon (Pittsburgh/NHL),
útočníci: Dylan Holloway, Robert Thomas (oba St. Louis/NHL), Mark Scheifele, Gabriel Vilardi (oba Winnipeg/NHL), Mathew Barzal (New York Islanders/NHL), Connor Brown (New Jersey/NHL), Macklin Celebrini (San Jose/NHL), Dylan Cozens (Ottawa/NHL), Emmitt Finnie (Detroit/NHL), Fraser Minten (Boston/NHL), Ryan O'Reilly (Nashville/NHL), John Tavares (Toronto/NHL).
V noci na pátek dohořely naděje Providence Bruins vyšplhat se na vrchol Calder Cupu. Vyřazovací fáze zámořské AHL přinesla překvapení v podobě rychlého konce jednoho z favoritů. Záložní tým Bostonu skončil na hokejkách hráčů Springfieldu. Čili teoreticky volný je pro národní tým útočník Matěj Blümel. Dostane se na něj?