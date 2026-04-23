Rakousko - Česko 1:5. Dominance na ledě outsidera, rychlý start i premiéra Bednáře
Čeští hokejisté si připsali jasnou výhru v přípravě na mistrovství světa. Ve Vídni přehráli domácí Rakousko jasně 5:1. Dobrý vstup do utkání předznamenaly dvě rychlé trefy Špačka s Kubalíkem. Na rozdíl tří gólů zvyšoval Tomášek. Domácí sice snížili, ve třetí třetině ale dál dominovali svěřenci Radima Rulíka. Čtvrtý gól zaznamenal Král a na konečných 5:1 z českého pohledu upravil Voženílek.
Další zápas čeká svěřence trenéra Radima Rulíka v pátek v Jihlavě, kde se utkají od 17:00 v odvetě s dnešním soupeřem.
