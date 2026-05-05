Tabulky MS v hokeji 2026: Jaké je pořadí skupiny A a B?

Trénink české hokejové reprezentace pod vedením Radima Rulíka
Tak koho tam teď pošleme? Radim Rulík a Tomáš Plekanec v diskuzi v duelu proti Finsku
Trenér Radim Rulík se radí s asistentem Tomášem Plekancem
Reprezentace na závěr turnaje v Českých Budějovicích podlehla Švýcarsku
Mistrovství světa v ledním hokeji vypukne 15. května a vyvrcholí finálovými bitvami poslední květnový den. Trenér Radim Rulík by se s národním týmem rád rozloučil medailí. Češi nastoupí ve skupině B, která své zápasy odehraje ve Fribourgu. Turnaj zahájí v první hrací den ve 20:15 proti Dánsku. Prohlédněte si rozpis základní části i aktuální tabulky. Kompletního průvodce k MS v hokeji 2026 naleznete ZDE>>>

 

Skupina ASkupina B

Skupina A - Curych

Týmy v základní skupině A: USA, Švýcarsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Maďarsko, Velká Británie

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Německo000000:00
1Švýcarsko000000:00
1USA000000:00
1Rakousko000000:00
1Velká Británie000000:00
1Maďarsko000000:00
1Lotyšsko000000:00
1Finsko000000:00

     

    PROGRAM ZÁPASŮ VE SKUPINĚ A
    Finsko – Německo
    Švýcarsko – USA
    Rakousko – Velká Británie
    Finsko – Maďarsko
    Švýcarsko – Lotyšsko
    USA – Velká Británie
    Rakousko – Maďarsko
    Německo – Lotyšsko
    Finsko – USA
    Švýcarsko – Německo
    Lotyšsko – Rakousko
    Maďarsko – Velká Británie
    Švýcarsko – Rakousko
    USA – Německo
    Finsko – Lotyšsko
    Švýcarsko – Velká Británie
    Maďarsko – Německo
    Finsko – Británie
    USA – Lotyšsko
    Švýcarsko – Maďarsko
    Německo – Rakousko
    Lotyšsko – Velká Británie
    Finsko – Rakousko
    USA – Maďarsko
    Německo – Velká Británie
    Maďarsko – Lotyšsko
    USA – Rakousko
    Švýcarsko – Finsko

     

    Skupina B - Fribourg

    Týmy v základní skupině B: Kanada, Švédsko, ČESKO, Dánsko, Slovensko, Norsko, Slovinsko, Itálie

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada000000:00
    1Dánsko000000:00
    1Česko000000:00
    1Slovensko000000:00
    1Norsko000000:00
    1Itálie000000:00
    1Slovinsko000000:00
    1Švédsko000000:00

       

      PROGRAM ZÁPASŮ VE SKUPINĚ B
      Švédsko – Kanada
      Dánsko – Česko
      Slovensko – Norsko
      Kanada – Itálie
      Slovinsko – Česko
      Itálie – Slovensko
      Švédsko – Dánsko
      Norsko – Slovinsko
      Kanada – Dánsko
      Česko – Švédsko
      Itálie – Norsko
      Slovensko – Slovinsko
      Česko – Itálie
      Švédsko – Slovinsko
      Norsko – Kanada
      Dánsko – Slovensko
      Kanada – Slovinsko
      Itálie – Švédsko
      Dánsko – Slovinsko
      Slovensko – Česko
      Švédsko – Norsko
      Dánsko – Itálie
      Kanada – Slovensko
      Česko – Norsko
      Slovinsko – Itálie
      Norsko – Dánsko
      Slovensko – Švédsko
      Česko – Kanada

