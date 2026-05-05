Tabulky MS v hokeji 2026: Jaké je pořadí skupiny A a B?
Mistrovství světa v ledním hokeji vypukne 15. května a vyvrcholí finálovými bitvami poslední květnový den. Trenér Radim Rulík by se s národním týmem rád rozloučil medailí. Češi nastoupí ve skupině B, která své zápasy odehraje ve Fribourgu. Turnaj zahájí v první hrací den ve 20:15 proti Dánsku. Prohlédněte si rozpis základní části i aktuální tabulky. Kompletního průvodce k MS v hokeji 2026 naleznete ZDE>>>
Skupina A - Curych
Týmy v základní skupině A: USA, Švýcarsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Maďarsko, Velká Británie
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
USA
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Rakousko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Velká Británie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Maďarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Finsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|PROGRAM ZÁPASŮ VE SKUPINĚ A
|Finsko – Německo
|Švýcarsko – USA
|Rakousko – Velká Británie
|Finsko – Maďarsko
|Švýcarsko – Lotyšsko
|USA – Velká Británie
|Rakousko – Maďarsko
|Německo – Lotyšsko
|Finsko – USA
|Švýcarsko – Německo
|Lotyšsko – Rakousko
|Maďarsko – Velká Británie
|Švýcarsko – Rakousko
|USA – Německo
|Finsko – Lotyšsko
|Švýcarsko – Velká Británie
|Maďarsko – Německo
|Finsko – Británie
|USA – Lotyšsko
|Švýcarsko – Maďarsko
|Německo – Rakousko
|Lotyšsko – Velká Británie
|Finsko – Rakousko
|USA – Maďarsko
|Německo – Velká Británie
|Maďarsko – Lotyšsko
|USA – Rakousko
|Švýcarsko – Finsko
Skupina B - Fribourg
Týmy v základní skupině B: Kanada, Švédsko, ČESKO, Dánsko, Slovensko, Norsko, Slovinsko, Itálie
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Dánsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Norsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Itálie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Slovinsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|PROGRAM ZÁPASŮ VE SKUPINĚ B
|Švédsko – Kanada
|Dánsko – Česko
|Slovensko – Norsko
|Kanada – Itálie
|Slovinsko – Česko
|Itálie – Slovensko
|Švédsko – Dánsko
|Norsko – Slovinsko
|Kanada – Dánsko
|Česko – Švédsko
|Itálie – Norsko
|Slovensko – Slovinsko
|Česko – Itálie
|Švédsko – Slovinsko
|Norsko – Kanada
|Dánsko – Slovensko
|Kanada – Slovinsko
|Itálie – Švédsko
|Dánsko – Slovinsko
|Slovensko – Česko
|Švédsko – Norsko
|Dánsko – Itálie
|Kanada – Slovensko
|Česko – Norsko
|Slovinsko – Itálie
|Norsko – Dánsko
|Slovensko – Švédsko
|Česko – Kanada