ONLINE: Česko - Dánsko. Blümel v elitní formaci vedle pardubických hvězd. Chytá Kořenář
Čeští hokejisté vstupují ve švýcarském Fribourgu do 89. mistrovství světa. V první hrací den šampionátu čelí v základní skupině B Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského MS ve Stockholmu a Herningu. Jak do turnaje národní tým vstoupí? Utkání startuje ve 20:20, vy jej sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Zapojte se do hokejové tipovačky ZDE>>>
S Dány se národní tým utkal ve skupinové fázi MS také před rokem. Po bezbrankové první třetině nakonec bez větších potíží zvítězil 7:2. Zatímco však Češi později vypadli ve čtvrtfinále po porážce 2:5 se Švédy, Dánové se postarali o jedno z největších překvapení historie šampionátů, když ve stejné části udolali po obratu v závěru zápasu Kanadu 2:1 a dostali se poprvé mezi nejlepší čtyřku. Oba celky se pak utkaly také na únorovém olympijském turnaji v předkole play off v Miláně, kde Češi vyhráli 3:2.
„Čeká nás nevyzpytatelný soupeř, který na každém mistrovství světa udělá nějaký překvapivý výsledek a zaskočí některého z favoritů. My však máme filozofii po celou dobu, co jsme u národního týmu, že se soustředíme na sebe, ne na soupeře. Samozřejmě nechceme podcenit nikoho, protože víme, že se to nevyplácí,“ prohlásil asistent trenéra Jiří Kalous.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:3
|3
|2
Dánsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Norsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Itálie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Slovinsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0