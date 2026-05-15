Crosby o předání kapitánství: Vím, co to znamená. Co říkali Kanaďané na obří led?
Souboj o první místo skupiny B hned na úvod mistrovství světa? Dost možná. Nablýskaný střet Kanady a Švédska nabídl spoustu hokejové zábavy a vítězství Javorových listů 5:3. Poprvé se ukázala jména jako Sidney Crosby nebo Macklin Celebrini. Starší z dvojice předal druhému jmenovanému kapitánské „C“, které útočník San Jose přijal v 19 letech. „Jsem za něj šťastný. Bude se zlepšovat a zůstane kapitánem dlouhou dobu,“ předpověděl fenomenální forvard z Pittsburghu.
Souhra mezi veteránem a talentem, doplněná o dalšího mimořádného útočníka Marka Scheifeleho z Winnipegu, při prvním společném působení ještě drhla. To přesto nebránilo Kanadě, aby si se silným Švédskem poradila a učinila důležitý krok směrem k prvnímu místu ve skupině. Turnaj je dlouhý, nicméně zámořský výběr se těší označení největšího favorita.
Hráči zpoza Atlantiku si museli zvyknout na nejširší možný rozměr kluziště, ladili mezi sebou souhru. „Myslím, že jsme prožili dobrý start. Snad se ještě budeme zlepšovat, chemie poroste,“ přál si pouze asistent kapitána Sidney Crosby.
Velké zámořské téma, jestli si po posílení kanadského celku vezme vůdcovskou roli od Celebriniho, se nenaplnilo. Velikán Penguins přistoupil na předem avizovanou hierarchii a nezasahoval do ní. Ukázal gesto výjimečného hráče, který chce svým rozhodnutím posunout stále se lepšící naději i po lidské stránce.
„Když jsem byl takhle mladý, taky jsem dostal céčko. Vím, co to pro mě znamenalo. Starší kluci mu musí pomáhat. Jsem za něj šťastný, bude se zlepšovat a bude kapitánem dlouhou dobu. Jsem rád, že ho můžu podpořit. Měl skvělou sezonu i olympijské hry. A chce ještě víc, má opravdu výbornou pracovní morálku,“ rozdával Crosby superlativy.
V úvodním mači jeho lajna nebodovala. Vítězství zařídila zejména poslední formace s dvakrát asistujícím Porterem Martonem, který v 19 letech obstaral rozdíl ve výsledku. Kromě krátkého výpadku v prostřední části si Kanaďané s aklimatizací na obřím kluzišti ve Fribourgu poradili na výbornou.
Obří kluziště? Těžší odhadnout
„Samozřejmě se musíte přizpůsobit. Protihráči, kteří na takovém ledě běžně hrají, mu rozumí daleko víc. Je to pro nás jiné hlavně v neutrálním pásmu, nemůžete aplikovat stejné principy ani v defenzivní zóně. Musíte odhadnout, kdy na soupeře zatlačit, v zámoří se mu přiblížíte rychleji. Potřebujeme mít trpělivost, přijde to s časem. Ale zase můžeme tvořit, hráči ukážou dovednosti,“ rozebral odlišnosti zadák Zach Whitecloud, spoluhráč Čecha Adama Klapky z Calgary.
Mistrovství světa si hodlá náležitě užít. „Velmi vzrušující pocit. Pokaždé, když si oblečete dres s javorovým listem, je to zajímavé. Dostanete se k velmi dobrým hráčům z NHL. Platí to i pro tento tým. Běžně hrajete proti nim, se svými klubovými spoluhráči chodíte i nakupovat potraviny, což časem zevšední. Najednou jste s novými parťáky, snažíte se získat zlato pro svou zem,“ vyprávěl devětadvacetiletý obránce.
Švédové byli po utkání méně sdílní. Na zkoušku ohněm poprvé vyslali mladíky Vigga Björcka a Ivara Stenberga, obrovské naděje severského hokeje. Rovnou se dočkali zařazení do druhé formace vedle Lucase Raymonda, podceňovanou hvězdu Detroitu. Hráli také v první přesilovce. Stenberg se dokonce prosadil, jenže jeho zásah neplatil pro vysokou hůl. Pak trnul, když v první třetině u mantinelu sešrotoval Darnella Nurse a hrozil mu pětiminutový postih.
Švédové se z těžkých momentů oklepali, jenže třetí třetina jim utekla, snaha bez brankáře vyšla vniveč. „Dostali jsme se do vedení, Švédové pak měli několik šancí, ale ve třetí třetině jsme výsledek zvrátili a pohlídali. Na mistrovství světa jsou týmy silné,“ uznale pokýval hlavou Crosby.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:3
|3
|2
Dánsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Norsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Itálie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Slovinsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0