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Česko chce MS v hokeji 2031. Slovinský funkcionář naznačil, proč jsou šance velké

David Kämpf se raduje z vyrovnávacího gólu na 2:2 v semifinále se Švédskem
David Kämpf se raduje z vyrovnávacího gólu na 2:2 v semifinále se ŠvédskemZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Zklamaný Roman Červenka během čtvrtfinále proti Finsku
Josef Kořenář v akci ve čtvrtfinále
Čeští fanoušci před semifinále MS v hokeji 2024
Čeští fanoušci před semifinále MS v hokeji 2024
Ondřej Palát po inkasovaném gólu v semifinále MS proti Švédsku
Čeští fanoušci před semifinále MS v hokeji 2024
Česká střídačka se během nájezdů tradičně držela kolem ramen
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ČTK, iSport.cz
MS v hokeji
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V roce 2031 by se mohlo do Česka vrátit po sedmi letech hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu potvrdil pro server hokej.cz generální sekretář Českého hokeje Jan Černý. Svaz již také odeslal Mezinárodní hokejové federaci (IIHF) dopis potvrzující zájem turnaj uspořádat. Oficiálně zatím nemá Česko konkurenta, jiné svazy mají ale stále čas se do kandidatury zapojit.

„Český hokej má zájem ucházet se o pořádání mistrovství světa IIHF v roce 2031. IIHF jsme již zaslali oficiální dopis - prohlášení o zájmu uspořádat MS, kterým jsme formálně vyjádřili zájem vstoupit do kandidátského procesu,“ citoval server Černého.

Dopis je ale stále jen jedním z řady zásadních kroků, které k organizaci šampionátu vedou. „Nejde o definitivní přidělení turnaje, ale o začátek standardního procesu dle pravidel IIHF,“ podotkl Černý.

Podle všeho je Česko prozatím jediným kandidátem. „Případný zájem jiného svazu o MS 2031 dosud nebyl oznámen a my o tom nechceme spekulovat, může být oznámen na kongresu v říjnu 2026. Konečné rozhodnutí je v kompetenci IIHF,“ vysvětlil Černý.

Jeho slova potvrzuje i prohlášení generálního sekretáře slovinského hokejového svazu Dejana Kontrece, jenž zkraje týdne uvedl, že Česko už je prakticky jistým pořadatelem MS pro rok 2031, proto se podle jeho slov zaměřilo Slovinsko na uspořádání společného šampionátu s Maďarskem až na další volný termín - rok 2032.

Pořadatel MS 2031 by měl být oznámen v průběhu příštího MS v květnu 2027 v Německu. Pokud by jím bylo Česko, v samostatné historii by se v tuzemsku konal šampionát počtvrté po letech 2004, 2015 a 2024.

Poslední turnaj v Praze a Ostravě skončil po všech stránkách úspěšně. Národní tým dosáhl po 14 letech na zlato a turnaj vylepšil návštěvnický rekord na 797.727 diváků. Na počet 64 zápasů se jednalo o nové maximum také s průměrem 12.464 příznivců na utkání.

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