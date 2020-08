Hašek o Růžičkovi v Naganu: jaký byl proslov a jejich oslava po Kanadě

2009. Letní trénink v Pardubicích. Dominik Hašek do něj zapojil také prvky z baseballu. • Archiv deníku Sport

2012. Dominik Hašek vstupuje do Síně slávy deníku Sport. • Archiv deníku Sport

2018. Dvacet let po Naganu zapózoval Dominik Hašek se zlatou olympijskou medailí. • Archiv deníku Sport

Dominik Hašek nad Prahou u sídla prezidentů prozradil, jak by on vykonával nejvyšší politickou funkci • Michal Beránek (Sport)

Dominik Hašek připustil, že by chtěl v budoucnosti kandidovat na prezidenta... • Michal Beránek (Sport)

Dominik Hašek věří, že má předpoklady na to, stát se prezidentem... • Michal Beránek (Sport)

Jedna z nejemotivnějších chvil. Čeští hokejisté právě vyřadili Kanadu v semifinále olympijského turnaje. Už o tom zaznělo skoro všechno. Nebo přece jen ne? Hašek si vybavuje, co následovalo, když chytil poslední nájezd.

„Zvednul jsem se z ledu a znovu jsem vyskočil, kluci tam ještě nebyli. Pak na mě skočil jako první Martin Straka a následovali další. Zvrtlo se mi koleno, na poslední chvíli jsem ho podstrčil pod sebe. Pak už by bylo pozdě, tak bych si ho někde podvrátil a nemohl chytat ve finále. To se naštěstí nestalo…,“ popisoval obrovskou euforii.

Jako poslední na Haškovi ležel právě Růžička . „To bylo symbolický. Začínali jsme spolu od žáčků, on proti mně hrál. Pak jsme se potkali v nároďáku v šestnáctce, sedmnáctce, dvacítce. Ležel na mě a já mu říkal: Vládíku, ještě chvíli lež, já si to chci vychutnat,“ usmívá se Hašek.

Připojuje také svůj pohled na Růžičkův proslov po první třetině čtvrtfinále proti USA. Ten měl nabudit zakřiknutý tým k obratu proti favoritovi z 0:1 na 4:1. Jaromír Jágr nedávno řekl, že si nepamatuje žádný velký proslov. Více ZDE>>>

V tom mu dává Hašek částečně za pravdu. „Všichni dlouho mlčeli. Neřekl žádnou velkou řeč. Růžička pronesl něco jako: Hergot, začneme hrát hokej, přihrajeme, podržíme si to. Nejsme blázni a o nic horší než oni. Dodnes tvrdím, že jsme něco od někoho chtěli v tu chvíli slyšet. On to řekl a… všechno se změnilo.“.

Cesta za zlatem byla otevřená. Byl to klíčový zlom. „Od té druhé třetiny jsme byli nejlepší mužstvo na olympiádě,“ tvrdí Hašek.